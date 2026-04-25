Politiikka
25.4.2026 12:02 ・ Päivitetty: 25.4.2026 12:02
Lindtman: Hallitus luovutti – nyt on aika kaataa se välikysymyksellä
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä kehysriihi osoittaa, miten hallitus ei ole enää tilanteen tasalla: talous- ja työllisyystavoitteet eivät täyttyneet, mutta omille eturyhmille riitti jaettavaa.
Demarien puoluevaltuustolle lauantaina puhuneen Lindtmanin mukaan opposition pitääkin nyt käyttää omaa työkaluaan hallituksen kaatamiseksi.
– SDP kutsuu oppositiopuolueet koolle välikysymyksen valmistelua varten, Lindtman ilmoitti.
Tavoite on niin hyvä, että sitä kannattaa yrittää, vaikkei nykyisillä voimasuhteilla se onnistuisikaan.
– Suomi ei tarvitse hallitusta, joka heittää hanskat tiskiin ja luovuttaa, vaan päättäjät, jotka tunnustavat tulokset ja kantavat vastuunsa, oppositiojohtaja patisti.
PUHEESSAAN Lindtman listasi hallituksen tälläkin viikolla kirjaamat ja osin itsekin kehysriihessä myöntämät epäonnistumiset.
Velkaantumistavoitteiden pettäminen, 80 000 menetettyä työpaikkaa, luottoluokittaja S&P:n näkymänmuutos, vanhustenhoivan uudet hinnankorotukset joita ei kompensoitu edes tehottomia yritystukia ja varakkaiden veroetuja lieventämällä.
Myös elinkeinoelämän sitkeästi ajama yhteisöveron keventäminen sai Lindtmanilta huutia.
– Hallitus päätti viime töinään jakaa lähes miljardin euron veronkevennyksen yhteisöveron kautta. Veronkevennyksen, joka hyödyttää eniten suuryrityksiä, ja josta iso osa valuu osinkojen kautta ulkomaille, Lindtman soimasi lähes runollisesti.
SDP:N PUHEENJOHTAJAN mielestä talous- ja velkakeskustelussa sekä oikeisto että laitavasemmisto liioittelevat lähivuosina tapahtuvan sopeuttamisen ja demarien esittämien vahvistamistoimien seurauksia.
– Ikään kuin edessä oleva julkisen talouden vahvistamisurakka tarkoittaisi hyvinvointivaltiomme loppua. Se ei ole totta, Lindtman vakuutti.
Samanlaisia sopeutustoimia tehtiin hänen mukaansa niin 1990-luvun lamassa kuin eurokriisinkin aikana, meillä ja muissa pohjoismaissa. Seurauksena hyvinvointivaltion rakenteet uudistuivat ja osaltaan muuttuivat pitkällä aikavälillä kestävämmiksi.
– Se, mikä tänään näyttää vaikealta, voi huomenna olla kilpailuetu. Se, mikä tänään vaatii investointeja, on huomisen kasvua, Lindtman uskoo.
