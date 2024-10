Lindtman möyhensi kohuesityksen: “Jätätte kertomatta, että se on toisilta pois” – Orpo: “SDP:n politiikalla palkkakuoppa olisi väistämätön”

Hallituksen ja opposition näkemykset vientivetoisesta palkkamallista eroavat jyrkästi, kun eduskunnassa keskustellaan SDP:n alulle panemasta välikysymyksestä. Rane Aunimo Demokraatti

Oppositio höykytti hallituksen lakiesitystä joukolla ja suorin sanoin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ehti kuunnella ryhmäpuheita ja keskustelua liki kaksi tuntia ennen kuin avasi suunsa kommentoidakseen.

Orpon mukaan julkisen sektorin työntekijöillä olisi edessä palkkakuoppa, ellei hallitus tekisi politiikkaa, jolla julkista sektoria pannaan kuntoon ja taloutta kasvuun.

– SDP:n ja vasemmisto-opposition politiikalla palkkakuoppa olisi väistämätön. Ainoastaan terve julkinen sektori, terve talous, kilpailukykyinen yksityinen sektori pystyy huolehtimaan julkisen sektorin palkanmaksukyvystä ja palkankorotusmahdollisuuksista.

Orpon mukaan jokaisen pitää ymmärtää, että Suomi elää viennistä.

– Kuunnelkaa myös tarkkaan: me emme rajoita sopimista. Me emme tuomitse ketään palkkakuoppaan.

Pääministerin mukaan oppositio ja erityisesti SDP maalaa uhkakuvia ja pelottelee.

– Te lietsotte sitä epäuskoa, Orpo naulasi.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli ennen Orpon puheenvuoroa hallituksen esitystä juuri siitä, että esitys alistaa naisvaltaiset alat palkankorotuskattoon.

– Mikäli siellä joillekin ryhmille halutaan tarjota isommat korotukset, jätätte kertomatta, että se on toisilta pois. Sanotte, että hoitajille voidaan jatkossakin mutta se on sitten varhaiskasvattajilta tai opettajilta pois. Miksi ette sano tätä suoraan, että tässä teidän mallissa toisen palkkatasa-arvon eteenpäinvienti on toisen palkkatasa-arvon takatalvi?

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen oli kriittinen.

– Ongelma tässä on se, että vaikka vientialojen noteeraaminen on hyvin tärkeää, ongelma tässä on se, että te olette kyllä omalla toiminnallanne tulehduttaneet ilmapiirin sellaiseksi, että sopiminen on aika lailla vaikeaa. Nyt syntyy jäykkä malli, joka ei ole reilu hoitajille, ei ole reilu opettajille, ei päiväkotien työntekijöille, naisvaltaisia aloja. Mutta kyllä se koskee aika lailla muitakin: sotilaita, poliiseja, raksan duunareita. Te lietsotte toiminnallanne lisää epävarmuutta juuri tärkeiden työehtoneuvottelujen alla.

VÄLIKYSYMYKSEN ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n kansanedustaja Niina Malm arvosteli ennen ryhmäpuheita hallituksen esitystä siitä, että esitys lisää vastakkainasettelua eri ammattikuntien, sukupuolten sekä julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden välillä.

– Erityisesti tämä laki vaikuttaisi naispalkkaisilla aloilla hyvin haitallisesti, koska palkkakehitystä ei voi jatkossa viedä työehtosopimuskierroksella sovittelijan toimesta eteenpäin.

SDP:N ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Piritta Rantanen on niinikään erittäin kriittinen kommentoidessaan esitystä.

Jos lakimuutos tulee voimaan, seurauksena on Rantasen mukaan se, että palkkaerot kasvavat jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen.

– Tämä tulee eriyttämään sopimuskenttää, ja tämän jälkeen vahvimmat ja suurimmat pärjäävät ja heikot sortuvat. Tämä hallitus kaivaa entistä syvempää palkkakuoppaa naisten ja miesten välille. Surullisinta tässä kaikessa on se, että tämä tulee johtamaan entistä pahempaan pulaan juuri niistä ammattilaisista, joista jo nyt on huutava pula.