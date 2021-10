Lindtman puolustaa Marinia Alfa TV:llä: ”Pääministeriin kohdistuva arvostelu on mennyt kaiken kohtuuden rajan yli”

– Kyllä tässä on nyt sellaisia ylilyöntejä tapahtunut, että voi sanoa, että monessa kohtaa on menty liian pitkälle, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvioi Alfa TV:ssä viimeaikaista uutisointia pääministeri Sanna Marinin (sd.) ympärillä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Marin on joutunut kritiikin kohteeksi muun muassa Kesärannan juhlien takia. Lindtman toteaa Alfa TV:n Viikon Parkkonen -ohjelmassa, että pääministeri on toki keskeisimpiä vallankäyttäjiä ja hänen toimintaansa pitääkin läpivalaista kriittisesti.

– Mutta pääministeriin kohdistuva arvostelu on mennyt kaiken kohtuuden ja hyväksyttävyyden rajan yli. Täytyisi muistaa, että pääministerikin on vain ihminen ja hänelläkin on oikeus yksityiselämään. Hän on 35-vuotias nainen, ja hänelläkin on oikeus välillä käydä tuulettumassa.

Muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen pöyristeli tänään ”epäillyistä kosteista juhlista veronmaksajien piikkiin” ja kyseli, piittaako pääministeri valtion turvallisuudesta.

– Rantanen vaatii väärillä faktoilla kovasanaisessa kannanotossaan johtopäätöksiä. Se vain osoittaa, kuinka mopo voi lähteä keulimaan ja kivitys mennä täysin överiksi, Lindtman kuittaa Alfa TV:llä.

Keskustan pää-äänenkannattajassa Suomenmaassa julkaistua mielipidekirjoitusta Marinin terveydentilasta Lindtman kuvaa harvinaisen törkeäksi ja rimanalitukseksi lehdeltä.

– Siinä analysoitiin sellaisia asioita, joita ei pitäisi. Puhumattakaan siitä, millaisen viestin kirjoitus antaa yleisesti yhteiskuntaan, että ryhdytään jonkun televisio-ohjelman perusteella arvioimaan kenenkään mielenterveyttä.

Ylipäänsä Marinin kritisoinnissa on tapahtunut Lindtmanin mielestä nyt isoja ylilyöntejä. Hän toivoisi, että arviot kohdistuisivat itse asioihin ja toimiin, jotka kuuluvat pääministerin tehtäviin.

Tuki ei ole rakoillut.

Ylen tuoreessa analyysissä arvioidaan Marinin imagon ja politiikan muuttuneen viime kevään jäljiltä. Hän on näyttänyt enemmän omaa persoonaansa, joka ei ole kaikille mieleen.

– Ei ole helppoa olla tuossa hommassa. Välillä moititaan liian etäiseksi, ja kun avataan arkea ja persoonaa, silti löytyy arvostelijoita, että nyt avataan liikaa, Lindtman ihmettelee Viikon Parkkonen -ohjelmassa.

Hän huomauttaa, että Marin on itse kertonut erittäin rankasta korona-ajasta ja pitkistä illoista Säätytalolla. Koronaepidemia on nyt hieman hellittänyt.

– Se on tarkoittanut myös pääministerin kohdalla sitä, että hän on voinut viettää enemmän myös vapaa-aikaa, Lindtman toteaa.

Hän ei näe myöskään mitään pahaa siinä, että pääministeri valottaa työtään ja arkeaan Instagramissa tai muualla sosiaalisessa mediassa.

– Se on hyvin luonteva tapa olla yhteydessä ihmisiin. Hän tuo oman persoonansa tehtävään ja se näkyy myös somessa, joka on nykypäivää.

Lindtman painottaa, että SDP:n eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa pääministerille, se ei ole rakoillut eikä Marinin toimintaa ole kritisoitu.

– Olen vähän hämmästyneenä lukenut viimeaikaisia arvioita ja analyysejä. Ainahan politiikassa on supinaa ja juoruilua, mutta se kuva, mikä on annettu, sitä en tunnista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja toteaa Alfa TV:llä.