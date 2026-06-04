Lindtman säästökeinoista: ”Indeksien tarkastelua ei voi kokonaan sulkea pois”

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan myös indeksien tarkastelu on pöydällä, kun ensi vaalikauden säästöjä mietitään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On selvää, että julkisen talouden tilanne, joka tämän hallituksen jäljiltä jää, on niin paha, ettei esimerkiksi indeksien tarkastelua voi tässä vaiheessa kokonaan sulkea pois, Lindtman sanoi STT:lle torstaina.

Hän nostaa esimerkiksi toimintamenot, joita voitaisiin jatkossa tehostaa digitalisaation kautta.

Moniin etuuksiin tehdään vuosittain indeksikorotuksia, joilla etuudet saadaan vastaamaan yleistä elinkustannusten nousua. Niihin tehtävät jäädytykset tarkoittavat käytännössä leikkauksia, sillä etuuksien ostovoima heikkenee, kun esimerkiksi ruoka kallistuu.

Indeksikorotukset nousivat torstaina esille Lindtmanin ja perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran talousväittelyssä Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.

Lindtman sanoi väittelyssä, että on Purran kanssa samaa mieltä siitä, että hallintoa pitää tehostaa ja indeksejä pitää tarkastella.

- Ei vaan jäädyttää, Purra kuittasi. Lisää aiheesta ”Miten on ensinnäkään mahdollista” – Purra hämmästeli puolustusraporttia

Samassa tilaisuudessa Lindtman kuitenkin vakuutti, että SDP ei leikkaa eläkkeistä.

- Ja mitä tulee sosiaaliturvapuoleen, niin siellä kaikkein tärkeintä on saada ihmiset töihin, hän sanoi.

LINDTMANIA rohkeammalla leikkauslinjalla olevan Purran mukaan myös tulevan hallituksen on säästettävä valtion suurista kulueristä.

- Jos katsotaan budjetin kokonaisuutta ja niitä pääkohtia, joista enemmistö koostuu, se on sosiaali- ja terveydenhuolto, tulonsiirrot, eläkkeet ja niin edelleen, Purra sanoi.

Myös Lindtman myönsi, että monilla sektoreilla joudutaan tekemään toimia. Selkeinä leikkauskohteina hän mainitsi muun muassa maatalous- ja yritystuet sekä Kela-korvaukset.

- Kyllä jatkossa niiden tilojen, jotka eivät myy markkinoille, niin heidän pitää pärjätä jatkossa ilman veronmaksajien tukea, Lindtman sanoi.

Tentissä selvisi myös, että Purra ja Lindtman suhtautuvat epäillen puolustuksen parlamentaarisen työryhmän esittämiin miljardien menolisäyksiin.

Selkeän talouspoliittisen ohjelman julkistuksensa molemmat puoluejohtajat lykkäsivät vuodenvaihteeseen.

Emmi Tilvis, Kaisu Suopanki / STT