Lindtman: Suomen ja EU:n on vaadittava Israelia vetäytymään

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa Israelin toimiin Gazassa ja ennen kaikkea sen operaatioon Rafahin kaupungissa.

– Israelin eteneminen Rafahin operaation kanssa tarkoittaa katastrofaalisia humanitaarisia seurauksia alueella oleskeleville yli miljoonalle palestiinalaisella. Heistä suurin osa on jo paennut, eikä Gazassa ole turvallisia paikkoja, minne mennä. Suomen ja EU:n tulee vaatia Israelia vetäytymään, Lindtman kirjoittaa.

– Sota Gazassa on kestänyt yli puoli vuotta, eikä sodan sääntöjä ei ole noudatettu. Suurimpia kärsijöitä ovat naiset ja lapset. Gazassa on kuollut arvioiden mukaan yli 34 000 ihmistä, joista yli 14 000 on lapsia. Tätä ei voi hyväksyä, hän jatkaa.

Lindtman toteaa, että Maailman ruokaohjelman mukaan Pohjois-Gazassa kärsitään nyt nälänhädästä.

– Tämä on erittäin vakava viesti ja kyse on enää siitä, kuinka monet siviilit kuolevat ravinnon puutteeseen. Gazassa elintärkeää työtä tekevät järjestöt, erityisesti YK:n alainen UNRWA, tarvitsevat nopeasti lisärahoitusta, jotta siviileille voidaan tarjota ruokaa, lääkärinpalveluita ja suojaa. UNRWA aikoo jatkaa työtään myös Rafahissa. Israelin täytyy sallia avustuskuljetusten pääsy perille: veden, ruoan ja sairaanhoidon pidättäminen siviileiltä on täysin tuomittavaa, Lindtman kirjoittaa.

Hän toteaa myös, että Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua ja mittava siviilien kärsimys johtaa vain pitkittyvään koston kierteeseen.

– Kuten YK:n pääsihteeri totesi, tilaisuutta tulitaukoon ei tule hukata. Suomen ja EU-maiden tulee voimakkaasti vaatia Israelia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta siviilien suojelemisessa, ja edistää pysyvää tulitaukoa Gazaan. Sen jälkeen tulisi palata uskottavaan neuvotteluprosessiin osapuolten välille. Ainoa ratkaisu on kaikkia osapuolia kunnioittava pysyvä rauha, Lindtman sanoo.