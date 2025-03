Lindtman vastaa kokoomuksen kritiikkiin – ”SDP:n linja on ollut tässä johdonmukainen”

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtman mukaan eduskuntaryhmän käyttäytyminen keskiviikon Kela-korvauksia koskevassa äänestyksessä oli puolueen linjan mukaista. Simo Alastalo Demokraatti

SDP tuki hallituksen esitystä yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista, jotka koskevat muun muassa gynekologien ja suuhygienistien palveluja, joiden tarjonnassa on julkisella sektorilla kapeikkoja. Tukea on laajasti hämmästelty erityisesti päähallituspuolue kokoomuksen suunnalta.

– SDP:n linja on ollut tässä johdonmukainen. Emme me viime syksyn vaihtoehtobudjetissakaan esittäneet kaikkien Kela-korvausten lopettamista, vaan nimenomaan niiden, joissa hallitus erittäin tehottomasti lisää yleislääkärikäyntien Kela-korvauksia samaan aikaan, kun hoitotakuuta heikkennetään julkisella sektorilla, Lindtman sanoi medialle eduskunnassa.

EILEN äänestyksessä olleet Kela-korvaukset ovat suuruudeltaan 41 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on runsaat 20 miljoonaa, kun Orpon hallitus on laittamassa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin kokonaisuudessaan yli puoli miljardia. Isolla osalla potista tuetaan yksityisen terveydenhuollon yleislääkärikäyntejä.

Lindtmanin mukaan SDP käyttäisi hallituksen yleislääkärikäynteihin varaamat sadat miljoonat hoitotakuun varmistamiseen hyvinvointialueilla. Kaikkia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia puolue ei Lindtmanin mukaan ole missään vastustanut.

– Ei tätä pidä ottaa ideologisena kysymyksenä.

– Totta kai pitkällä tähtäimellä pitää lähteä siitä, että myös julkisella sektorilla olisi tasa-arvoisemmin saatavissa myös naisten gynekologikäyntejä, hampaidenhoitoa ja yhdenvertaisesti hedelmöityshoitoja, mutta kun näitä kapeikkoja tässä selvästi on ja kun hallitus pitää näin tiukalla tätä hyvinvointialueiden talousreformia, niin on selvää, että tässä tilanteessa näille erityisryhmille on paikkansa.

LINDTMAN kiisti julkisuudessa esillä olleet tiedot puolueen aihetta käsitelleen Teams-kokouksen luonteesta. SDP ei hänen mukaansa ajanut äänestyspäätöksellään poliittiseen miinaan. SDP:n eduskuntaryhmän linjaa hän kuvasi asiassa yhtenäiseksi.

– Ei SDP ole mitään kriisikokousta järjestänyt. Meillä on upeat 5200 kuntavaaliehdokasta ja hiukan päälle siihen vielä aluevaaliehdokkaita, niin aiomme tästä eteenkin päin vaaleihin asti pitää erilaisista ajankohtaisista aiheista näitä Teams-kokouksia. Mitä itse kuulin tuosta, niin siellä oli tullut myös ihan kiittäviä kommentteja.

Lindtmanilta kysyttiin voiko hallitus odottaa SDP:ltä jatkossakin vetoapua. Näin hän vastasi.

– Toivoisin, että jos jotakin hallitus katsoisi, niin kuuntelisi sitä kritiikkiä mitä heidän omat aluevaaliehdokkaansa antavat, niin tähän hoitotakuuseen ja vaikkapa hyvinvointialueiden alijäämien kattamisaikaan eli tähän talousreformiin. Näyttää itse asiassa siltä, että hallituspuolueiden, jopa kokoomuksenkin ehdokkaat ovat tässä enemmän SDP:n linjoilla.

Hyvinvointialueiden täytyy lain mukaan kattaa alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan jopa yli puolet alueista ei olisi tavoitteeseen pääsemässä.