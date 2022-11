Lintilä: suomalaisyritykset ovat tulleet laajalla rintamalla Ukrainan apuun

Suomi on lähettänyt Ukrainaan maan kipeästi kaipaamaa energiasektorin apua, kertovat työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo suomalaisyritysten tulleen laajalla rintamalla Ukrainan apuun.

Viime torstaina matkaan lähtenyt kokonaisuus piti sisällään sähköverkon komponentteja, kuten virtamuuntajia, katkaisijoita ja releitä. Aiemmin syksyllä Ukrainaan lähetettiin 28 virtamuuntajaa.

Ukraina on viime päivinä korostanut esimerkiksi muuntajien kiireellistä tarvetta, kun Venäjä on tuhonnut ohjusiskuillaan järjestelmällisesti maan energiainfrastruktuuria. Pelkona on, että sähköverkon korjaaminen käy yhä vaikeammaksi, mikä voisi talven aikana johtaa pakolaisaaltoon.

- Energiasektorin apu tulee todelliseen tarpeeseen, sillä Venäjän hyökkäykset ovat osuneet pahasti Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Myös suomalaiset yritykset ovat vastanneet kattavasti pyyntöön auttaa Ukrainaa, ministeri Lintilä sanoi tiedotteessa.

Suomi aikoo lähettää lisää energiasektorin apua joulukuussa ja alkuvuoden aikana. Virtamuuntajien lisäksi valmistelussa ovat muun muassa isojen generaattorien ja lämmityslaitteiden lähetykset.

- Tilanne Ukrainassa on siviiliväestön kannalta erittäin vakava ja avuntarve maassa kasvaa. Miljoonat ovat talven lähestyessä ilman sähköä, lämmitystä ja vettä. Suomi jatkaa avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti. Toivon, että suomalaisten auttamisen halu säilyy korkeana, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi.