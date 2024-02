Lintilä tietomurtotutkinnan lopettamisesta: “Hyvin selkeä tuo päätös” – Saarikko: “Asianosainen kommentoi”

Entinen elinkeinoministeri, kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) toteaa STT:lle, että on hyvä asia, että hänen puhelimeensa kohdistunut epäilty tietomurtoasia on selvitetty. Syyttäjälaitos tiedotti aiemmin, että epäillyn tietomurron esitutkinta on lopetettu. Näyttöä ulkopuolisten tunkeutumisesta tai murtautumisesta laitteeseen ei esitutkinnassa saatu.