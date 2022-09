Lintilä vaatii energiayhtiöitä luopumaan palkkiojärjestelmistä vallitsevassa tilanteessa: ”Paljon myös maineenhallinnasta kysymys” – ei näe windfall-veron toteutuvan tällä kaudella

Helsingin Sanomien tietojen mukaan valtio olisi saanut energia­yhtiöiltä useita avun­pyyntöjä ja valmistelisi tukipakettia suomalaisten energiayhtiöiden välittömän maksukyvyn turvaamiseksi tilanteessa, jossa kasvavat vakuusvaatimukset imevät jopa miljardeja euroja yhtiöiden rahaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei lähde vahvistamaan tietoa tukipaketista Demokraatille.

Tämä johtunee siitäkin, että ulostulolla voisi olla myös vaikutuksensa markkinoihin.

Mahdollista tukipakettia koskevaan kysymykseen Lintilä toteaakin, että ”tilanne on aktiivisesti hallituksen pöydällä”.

– Kyllä me seuraamme hyvin tarkasti tällä hetkellä tilannetta. Tämä viikko on ollut hyvinkin aktiivinen. Käymme tätä tilannetta hyvin intensiivisesti, hän muotoilee.

Pidättekö mahdollisena, että tukea tulisi laajemminkin kuin vain Fortumille?

– Tällä hetkellä vähän kartoitetaan tilannetta, kuinka laaja tämä ongelma on.

Miltä laajuus tällä hetkellä näyttää?

– Seurataan tilannetta.

Lintilä ei kommentoi kysymystä, kuinka laajasti energiayritykset ovat pyytäneet apua.

– Me katsomme tätä tilannetta nyt ja käydään keskustelua myös sitten ihan muiden maiden kanssa myös tilanteesta. Saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva.

Jos apuun päädyttäisiin, missä muodossa se voisi tulla valtion taholta?

– Sitä nyt nimenomaan tällä hetkellä arvioidaan, mikä se olisi, olisiko tällaiselle tarvetta, kuinka laaja tarve ja mikä sen muoto on. Siinä ne keskeiset.

Vakuuksien kallistumisen synnyttämää tilannetta energiayhtiöille Lintilä luonnehtii ”vakavaksi”.

EU-tasolta apua ei ole ainakaan ensisijaisesti ennakoitavissa, vaan nyt puhutaan nimenomaan kansallisesta tasosta.

– Tämä on niin nopea tämä tilanne.

Toisin sanoen EU ei ehtisi hätiin.

– Sitten taas, jos ruvetaan koko järjestelmää korjaamaan, sitten sen täytyy tulla EU-tasolta.

Järjestelmätason korjaus on kuitenkin Lintilänkin mukaan vaikeaa. EU:n energiaministerit pitävät hätäkokouksen ensi viikon perjantaina Brysselissä.

– Perjantain jälkeen ollaan paljon viisaampia.

Lintilä ei edes tiedä tällä hetkellä tarkkaan sitä, mitkä hänen viestinsä kokoukseen ovat.

– Katsotaan vielä sitäkin, tämä tilanne elää niin äärettömän nopeasti tällä hetkellä.

Kuntia Lintilä kannusti Twitterissä asettamaan omistamiensa energiayhtiöiden tuottotavoitteet vastuulliselle tasolle.

Lintilä toteaa Demokraatille, että kunnallisille energiayhtiöille on laitettu aika kovia tuottotavoitteita.

– Totta kai, koska ne ovat olleet kunnille merkittäviä tulontekijöitä, niille on laitettu kovat tavoitteet. Mutta nyt tässä tilanteessa kyllä minä toivoisin, että kunnat pohtivat hyvin vakavasti sitä, kannattaako nyt rahastaa asiakkaita ihan vereslihalle, koska jos se menee liian pitkäksi, ne kaatuvat sinne kuntien piikille kuitenkin. Ja kaikenlaisista palkkiojärjestelmiä kehottaisin kyllä nyt yhtiöitä luopumaan, koska nyt on yhtiöilläkin paljon myös maineenhallinnasta kysymys. Tähän tilanteeseen erilaiset palkkiot ja osinkovaatimukset ovat todella myrkkyä.

Eli esimerkiksi kehotatte, että Fortum ei maksaisi tässä tilanteessa johdolleen palkkioita?

-Kyllä minä laajasti (kehotan) koko energiasektoria tällä hetkellä. Kansan on äärettömän vaikeaa ymmärtää tilannetta, että tällaisessa kriittisessä tilanteessa, vaikka yhtiöt tulevat operatiivisesti tekemään ihan hyviä tuloksia, palkitaan. Koska kuitenkin se kuvahan tulee, että näiden kovien (sähkönhinnan) nostojen kautta yhtiöt tulevat sen tekemään ja tämä ei ole missään nimessä hyvä linja.

Nimenomaan kunnallisten laitosten omistajien kannattaisi pohtia Lintilän mukaan osinkomääritelmiään.

– Totta kai pörssiyhtiöillä on erilainen tilanne, mutta varmasti on syytä käydä tietyllä tavalla arvokeskustelu myös siellä.

Eli osinkoja ei laitettaisi sitten niin paljon maksuun?

– Minä puhun nyt kunnallisista (yhtiöistä). Totta kai pörssiyhtiöt ovat ihan eri asia. Sitten meidän pitää muistaa myös se, että Fortum on tasaisesti tulouttanut 500 miljoonaa Suomen valtiolle. Eli tässä on välillä vähän turhaankin Fortumin mainetta mustattu. Esimerkiksi vuosi sitten oltiin täysin luottavaisia siihen, että Fortum tulee tulevanakin vuotena tulouttamaan 500 miljoonaa osinkoja, mutta tilanne on muuttunut ihan totaalisesti.

Esimerkiksi pörssiyhtiö Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramolle maksettiin huhtikuussa 423 000 euron lyhyen aikavälin kannustinpalkkio, jota perusteltiin strategisten prioriteettien edistymisellä sekä yhteistyöllä Uniperin kanssa.

Hallitus päätti budjettiriihessä aloittaa myös niin kutsutun windfall-veron valmistelun. Se suitsisi sähköyhtiöiden ylisuuria tuottoja energiakriisin oloissa.

Miten windfall-vero sopii tilanteeseen, jossa vakuudet painavat energiayhtiöiden päälle?

– Minä en usko siihen. Kansallisella tasollahan vero ei ehdi tulla tämän hallituskauden aikana. Se on ihan selvä. Siitä voi tehdä tietysti valmistelun. Sanotaanko, että se voidaan tehdä vähän niin kuin pöytälaatikkoon.

Lintilä sanoo, että jos windfall-vero tulisi, sen täytyisi tulla EU:n tasolla.

– Minä en usko oikeastaan kansalliseen windfall-ratkaisuun enkä pidä sitä hyvänä kansallisesti. Sen täytyy tulla sitten EU:n tasolla. Jokainen nyt tietysti tietää, että EU:ssa tällaiset eivät etene kovin vauhdikkaasti.

Eli päätös oli ehkä tehty tietyn poliittisen puolueen miellyttämiseksi, mutta ei varmaan realisoidu tulevaisuudessa?

– Tuo oli toimittajan kommentti.

Windfall-vero oli erityisen painavana vasemmistoliiton työlistalla.