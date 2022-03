Lintujen kevätmuutto hiljalleen käynnistymässä

Lintujen kevätmuutto on käynnistynyt tyypilliseen tahtiin hiljalleen, kerrotaan Luontoliitosta ja Birdlife Suomesta. Suurempia paluumuuttajien joukkoa odotetaan saapuvan huhtikuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Birdlifen mukaan lintujen kevätmuutto keskittyy vielä voimakkaasti lounaisimman Suomen rannikkoalueelle Porista Turkuun. Lumitilanne suurimmassa osassa maata jarruttaa vielä kevätmuuton etenemistä.

Luontoliiton kevätseurantaan eniten havaintoja on tullut laulujoutsenesta. Laulujoutsenia on nähty sisämaassa Jyväskylässä asti, ja myös Birdlifen havainnoissa on nähty laulujoutsenia sisämaan sulapaikoilla.