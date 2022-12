Lohi: Sosiaaliturvaan tehtävä veroehdotuksen kaltainen uudistus

Keskusta esittää, että jatkossa jokaiselle laadittaisiin ehdotus niistä etuuksista, mihin hänellä on oikeus. Lohen mukaan veroehdotuksen kaltainen malli edellyttää tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen ja viranomaiselta toiselle nykyistä paremmin.

Lohi toteaa, että tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit luovat hyvän pohjan tietojen yhdistämiselle. Ehdotus voisi tulorekisterin pohjalta päivittyä aina, kun viranomaisten tiedoissa havaittaisiin muutoksia ihmisen elämäntilanteessa.

– Viime aikojen hintojen voimakas nousu on entistä selvemmin osoittanut sosiaaliturvan uudistamisen välttämättömyyden. Järjestelmät ovat hitaita ja kankeita taipumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tuen tarvitsijat ovat syyttömiä siihen, että maksatukset viivästyvät ja järjestelmä ei kannusta työntekoon ja omaan vastuun kantoon, Lohi kuvaa tiedotteessaan nykyjärjestelmän ongelmia.

– Viranomaisten välinen yhteistyö ja keskinäinen tiedonvaihto on välttämätöntä erityisesti paljon tukea ja palveluja tarvitsevien ihmisten auttamiseksi. Ihmisten ongelmia on ratkaistava kokonaisvaltaisesti, ei viranomaiselta tai järjestelmästä toiseen siirrellen. Tämä edellyttää muutoksia myös olemassa olevaan lainsäädäntöön. Keskustan ehdotus on avaus tähän suuntaan, Lohi toteaa.