Talous
7.11.2025 05:01 ・ Päivitetty: 7.11.2025 06:44
Lokakuu piristi kiinteistöbisnestä – mutta tällaista asuntoa on yhä vaikea myydä
Suomessa tehtiin lokakuussa eniten asuntokauppoja yli kolmeen vuoteen, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Ostajilla on yhä runsaasti valinnanvaraa, joten ylihintaiset ja huonojen taloyhtiöiden asunnot jäävät yhä myyjän riesaksi pitkäksi aikaa.
Käytettyjä asuntoja myytiin liiton katsauksen mukaan lokakuussa maanlaajuisesti runsaat 5 300 kappaletta ja uudisasuntoja 120.
Liiton mukaan käytettyjen asuntojen kauppaa tehdään yleisesti ottaen jo lähes samaa tahtia kuin ennen koronavuosia. Yksittäisen kuukauden myyntiluvuista ei voi kuitenkaan tehdä pitkälle vieviä johtopäätöksiä.
Lokakuussa tosin myös asuntojen myyntihinnat alkoivat toipua syyskuun pudotuslukemista, liitto kertoo asuntokauppakatsauksessaan.
KÄYTETTYJEN kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa 0,9 prosenttia syyskuuhun verrattuna. Oulussa hinnat nousivat 5,4 ja Turussa 5,1 prosenttia. Tampereella ne taas laskivat 4,5 prosenttia.
Myyntiajat ovat liiton mukaan kuitenkin edelleen historiallisen pitkiä.
- Tarjontaa asunnoista on paljon ja ostajilla on valinnanvaraa. Suhteessa markkinahintaan ylihinnoitellut kohteet eivät edelleenkään liiku markkinoilla, liiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo tiedotteessa.
Hänen arvionsa mukaan kovin merkittävää asuntojen hintojen nousua ei nähdä ennen kuin myyntiajat lyhenevät selvästi. Se taas vaatii asuntotarjonnan vähenemisestä nykyisestä.
- Alueiden eriytyminen myös jatkuu ja Suomessa on paljon alueita, joissa asuntojen hintojen nousun odottaminen on ylipäätään epärealistista.
Myös erot hyvien ja huonojen taloyhtiöiden välillä ovat kasvaneet, Viljamaa sanoo tiedotteessa.
Esimerkiksi 1970-luvun taloyhtiöstä, jossa isot remontit on tekemättä, on hänen mukaansa hyvin haastava myydä huoneistoa.
KVKL:n hintaseuranta kattaa liiton mukaan vuosittain noin 80 prosenttia vanhojen asuntojen kauppamääristä ja noin 90 prosenttia vanhojen asuntojen markkinan arvosta. Liitto on kiinteistönvälitysalan suurin etujärjestö, johon kuuluvat suurimmat alan yritykset Suomessa.
Kommentit
