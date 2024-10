Lontoo, Pariisi, Vatikaani, Berliini – Zelenskyi sukkuloi Euroopassa neuvottelemassa “voitonsuunnitelmasta”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vierailulla Lontoossa, missä hän on tavannut Britannian pääministerin Keir Starmerin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten. Starmerin mukaan keskustelujen aiheena on Ukrainan “voitonsuunnitelma” sodassa Venäjää vastaan.