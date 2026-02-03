Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.2.2026 22:01 ・ Päivitetty: 3.2.2026 16:13

”Lopulta talo voittaa aina” – THL haluaa vähentää rahapelihaittoja, uudet suositukset julki

LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Mies selaa pelejä Veikkauksen sivuilla. Kuvituskuva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudet rahapelaamiseen liittyvät suositukset kehottavat välttämään pelaamista yli neljänä päivänä kuussa sekä yli kahden eri pelityypin pelaamista toistuvasti.

THL suosittelee lisäksi välttämään pelaamista, joka syö henkilökohtaisista nettotuloista yli kaksi prosenttia kuukaudessa.

Suosituksilla pyritään ehkäisemään rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Ensi vuonna tulee voimaan uusi rahapelilaki, joka vapauttaa vedonlyönnin ja nettikasinot toimiluvanvaraisesti kilpailulle. Uudistuksen myötä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy.

THL:n arvion mukaan rahapelien mainonta ja asiakashankinta kasvavat merkittävästi uudessa järjestelmässä.

- Rahapelaamiseen liittyy riskejä ja lopulta talo voittaa aina, kuten sanotaan, THL:n tutkimuspäällikkö Sari Castrén sanoo tiedotteessa.

THL teki suomalaisten rahapelaamista selvittävän kyselytutkimuksen viimeksi vuonna 2023. Sen mukaan reilusti yli puolet vastaajista oli pelannut rahapelejä edeltäneen 12 kuukauden aikana.

Vastaajista ongelmapelaamisen tasolla pelasi noin neljä prosenttia.

Rahapelejä pelanneiden osuus on vähentynyt täysi-ikäisten suomalaisten joukossa vuodesta 2019 vuoteen 2023.

THL:n suositukset pohjautuvat kanadalaiseen malliin.

Keskeisin ero uusissa suosituksissa Kanadaan verrattuna on, että Suomessa pelaamiseen kehotetaan käyttämään enintään kaksi prosenttia henkilökohtaisista nettotuloista. Kanadassa pelaamiseen kehotetaan taas käyttämään enintään prosentti kotitalouden bruttotuloista.

