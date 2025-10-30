Lukoilin omistajuus vaihtuu – ”Tuntuu vähän siltä, että tässä vedätetään länttä”

Teboilin omistava venäläinen öljy-yhtiö Lukoil on hyväksynyt ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan monikansalliselta Gunvor-konsernilta. Lukoil kertoo asiasta tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarjouksesta uutisoi Suomessa aiemmin Yle.

Gunvor on Kyprokselle rekisteröity energiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. Sitä oli perustamassa vuonna 2000 venäläinen liikemies Gennadi Timtshenko, joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014.

Timthsenko on tullut Suomessa tunnetuksi yhtenä entisenä Helsingin areenan omistajana. Hänellä on myös Suomen kansalaisuus.

Lukoil kertoo hyväksyneensä tarjouksen sitoutuen olemaan neuvottelematta muiden mahdollisten ostajien kanssa.

TURUN yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Kari Liuhto arvioi STT:lle, että Lukoilin todellinen omistajuus ei vaihdu Venäjältä pois Gunvorin jo aiemmin tunnettujen Venäjä-yhteyksien takia.

- Tuntuu vähän siltä, että tässä vedätetään länttä, Liuhto sanoo.

- Jotain tällaista odotin. Hankitaan peitefirma tähän hommaan ja toiminta jatkuu sen kautta, Liuhto muotoilee.

Lukoil kertoi maanantaina aikovansa myydä kansainvälisiä toimintojaan Venäjän ulkopuolelle yhtiötä vastaan asetettujen pakotteiden vuoksi. Lukoil omistaa Euroopassa muun muassa Suomessa toimivan Teboilin, mutta sillä on omistuksia laajalti myös muualla Euroopassa.

Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.

STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.

Polttoainetoimitusten keskeytys sekä Lukoiliin kohdistuvat pakotteet ovat asettaneet kysymyksiä Teboilin toiminnan jatkuvuudesta Suomessa. Pakotteiden vuoksi Helsingin Sanomien mukaan esimerkiksi pankit ovat palauttaneet Teboilille suunnattuja maksuja.

