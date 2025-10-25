Politiikka
25.10.2025 11:36 ・ Päivitetty: 25.10.2025 11:36
”Luotan ensisijaisesti markkinatalouteen” – Orpon mukaan polttoaineen jakelussa ei ole ”mitään suurta kriisiä”
Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että Suomessa ei ole tällä hetkellä ”mitään suurta kriisiä” polttoaineiden jakelussa. Orpo viittaa asiasta näkemiinsä raportteihin.
- Ensimmäiset raportit kertovat, että meillä on hyvä jakeluverkko eikä ole mitään suurta kriisiä, Orpo sanoo.
STT kertoi keskiviikkona, että valtion enemmistöomistama energiayhtiö Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen polttoaineyhtiö Teboilille. Tämä on herättänyt kysymyksiä polttoainejakelun riittävyydestä ja kattavuudesta Suomessa.
Orpo toteaa, että valtion tehtävänä on varmistaa, että polttoaineen jakelu toimii kaikkialla Suomessa. Hän sanoo, että jos jonnekin päin maata syntyy suuria aukkoja jakelussa, asiaan täytyy keksiä ratkaisuja.
Hän sanoo kuitenkin luottavansa asian ratkaisemissa ensisijaisesti markkinatalouteen. Hän perustelee näkemystään sillä, että yrityksillä on todennäköisesti intressissään ottaa jakelusta huolehtiminen harteilleen.
- Asiakkaat ovat valmiina, ja tuote on välttämättömyys, Orpo toteaa.
Valtio ei ole hänen mukaansa siis ainakaan vielä valmistelemassa tukipaketteja yrityksille, jotka voisivat kärsiä mahdollisista saatavuusongelmista.
- Luotan ensisijaisesti markkinatalouteen, mutta viime kädessä pitää olla valmis jotenkin tämä asia varmistamaan. En tukipakettia rakentaisi tässä vaiheessa, Orpo kertoo.
Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä lauantaina.
Eetu Halonen / STT
