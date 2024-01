Maanjäristyksen jäljiltä kateissa olevien määrä kolminkertaistui Japanissa

Japanissa uudenvuodenpäivänä tapahtuneen maanjäristyksen jäljiltä on edelleen kateissa yli 300 ihmistä, paikallisten viranomaisten julkistamasta listasta selviää. Määrä on noin kolminkertainen verrattuna aiemmin ilmoitettuun. Kateissa olevien määrä on noussut eniten Wajimassa.