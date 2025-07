Maanpaossa elävä Tiibetin buddhalaisten johtaja lupaa yli 600-vuotiaalle instituutiolle jatkoa

Tiibetin hengellinen johtaja dalai-lama ilmoittaa dalai-lama-instituution jatkuvan hänen kuolemansa jälkeen. Tällä viikolla 90 vuotta täyttävä hengellinen johtaja ilmoittaa asiasta videolähetyksessä uskonnollisten johtajien kokouksesta Intiasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin dalai-lama eli Tenzin Gyatso on sanonut, että yli 600-vuotias instituutio jatkaa toimintaansa vain, jos sille on kysyntää. Dalai-laman korkea ikä on kiihdyttänyt spekulaatioita hänen seuraajastaan ja instituution tulevaisuudesta.

Dalai-lama sanoo saaneensa viime vuosien aikana lukuisia vetoomuksia jatkamisen puolesta maanpaossa eläviltä tiibetiläisiltä Himalajan alueelta, Mongoliasta ja osista Venäjää ja Kiinaa.

- Kaikkien näiden pyyntöjen mukaisesti vahvistan, että dalai-lama-instituutio jatkuu, hän sanoi.

DALAI-LAMA myös painottaa, että vain hänen Intiasta käsin toimiva säätiönsä voi tunnistaa seuraavan hengellisen johtajan.

Dalai-lama on elänyt maanpaossa sitä lähtien, kun Kiina murskasi kansannousun Tiibetissä 1950-luvun lopussa. Hän on järjestyksessä 14. uudelleensyntynyt dalai-lama. Tiibetinbuddhalaiset uskovat dalai-laman pystyvän itse valitsemaan, missä ja milloin syntyy uudelleen.

Dalai-lamaa separatistina pitävä Kiina puolestaan on vaatinut, että seuraava dalai-lama on valittava entiseen tapaan.