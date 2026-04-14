14.4.2026 13:34 ・ Päivitetty: 14.4.2026 13:34

Määräaikaisuuksia helpottava laki läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan – opposition lisäksi jopa puheenjohtajalta eriävä mielipide

Lakiesityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä.

Määräaikaisuuksia helpottava lakiesitys on läpäissyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan tarkastelun. Esityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Runsaasti kritiikkiä herättäneen lakiesityksen on todettu voivan lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

Valiokunta ei ollut päätöksessään yksimielinen. Poikkeuksellisesti jopa valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, koska ei ollut täysin tyytyväinen lausunnon perusteluosaan.

Lausunnon johtopäätöksissä sanotaan, että tasa-arvoa työelämässä tarkoittavan edistämisvelvollisuuden näkökulmasta ei ole ongelmatonta, jos ehdotettava lainsäädäntö tosiasiallisilta vaikutuksiltaan osoittautuu naisten työmarkkina-asemaa heikentäväksi. Vestmanin mukaan esitys on kuitenkin yhdenvertaisuussääntelyn kannalta ongelmaton. Hänen mukaansa olennaista on, että työsopimuslain muutosehdotus on kirjoitettu sukupuolineutraalisti.

Vestmanin eriävän mielipiteen on allekirjoittanut myös valiokunnan varapuheenjohtaja Onni Rostila (ps.).

Valiokunta käsitteli hallitusten esitystä, johon työministeriö on sittemmin tehnyt muutoksia määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamista koskevaan osaan. Jälkimmäinen esitys on paraikaa työ- ja tasa-arvovaliokunnan pöydällä.

SDP:N ja vihreiden edustajien mukaan esityksessä esitetty sääntely, joka mahdollistaa määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen, ei täytä perustuslain edellyttämää täsmällisyyttä. Lisäksi se olisi Kansainvälinen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen vastainen.

Eriävän mielipiteen mukaan esitys ei myöskään läpäise julkiselle vallalle säädettyä velvollisuutta edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Myös esitys, jonka mukaan lomautusilmoitusaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 14 päivästä 7:ään, saa oppositioedustajilta rukkasia.

Eriävän mielipiteen ovat allekirjoittaneet demariedustajat Johannes Koskinen, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Kiljunen ja Saku Nikkanen sekä vihreiden Fatim Diarra.

Lisäksi vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho jätti lausuntoon oman eriävän mielipiteensä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

