Maatalousväki onnistui: Mercosur-sopimus pysähtyi taas hetkeksi

EU-parlamentti on päättänyt Strasbourgissa täysistunnossa, että jättimäinen Mercosur-kauppasopimus viedään EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Jarrutuspäätös syntyi pienellä enemmistöllä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkoituksena on pyytää tuomioistuimelta lausunto, jossa arvioidaan sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.

Päätös viivästyttää jo useita vuosia neuvoteltua sopimusta merkittävästi ja voisi jopa kaataa sen lopullisen hyväksynnän. Parlamentti ei voi nyt äänestää sopimuksen hyväksynnästä, ennen kuin tuomioistuin on antanut asiasta lausuntonsa.

Asian vieminen tuomioistuimeen hyväksyttiin parlamentissa äänin 334-324. Tyhjää äänesti 11 edustajaa.

Mercosur-kauppasopimus on EU:n ja Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus, joka allekirjoitettiin vasta viime viikonloppuna Paraguayssa.

Sopimus loisi yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen. Se on herättänyt laajaa vastustusta eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskan maataloustuottajat ovat protestoineet sopimusta vastaan voimakkaasti jopa mellakoilla.

Eurooppalaiset maatalouden etujärjestöt pelkäävät, että sopimuksen jälkeen Etelä-Amerikasta tulevat edullisemmat tuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan.

Osa ympäristöjärjestöistä on myös ilmaissut huolensa sopimuksen ilmastovaikutuksista esimerkiksi Etelä-Amerikan sademetsille.

SOPIMUKSEN kannattajat pitävät sitä merkittävänä mahdollisuutena eurooppalaiselle teollisuudelle ja keinona vahvistaa EU:n riippumattomuutta samaan aikaan kun suhteet Yhdysvaltoihin ovat kärsineet.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vetosi parlamenttiin vielä viime hetkillä ennen äänestystä keskiviikkona.

- Mitä enemmän kauppakumppaneita meillä on, sitä itsenäisempiä olemme. Ja se on juuri sitä, mitä tarvitsemme tällä hetkellä, hän sanoi.

SUOMALAISISTA euroedustajista sopimuksen lykkäystä tukivat Sebastian Tynkkynen (ps), vasemmistoliiton Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen sekä vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö.

Demarien Eero Heinäluoma kuvasi äänestystulosta ”surkeaksi”.

- Vain kymmenen äänen erolla parlamentti teki surkean päätöksen Mercosur-sopimuksen viivyttämiseksi. Tätä ei voi kannattaa. Juuri nyt, Trumpin epävakauden keskellä, EU olisi tarvinnut vahvaa yhtenäisyyttä, uusia kumppanuuksia ja vipuvartta kilpailukyvylle, hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

EPP-ryhmän kokoomusmeppi Mika Aaltola taas kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että äänestystulos on ”tyhmyyttä”.

- Mercosur kaatui juuri. Tyhmyyttä. Toivottavasti komissio ottaisi sen alustavaan käyttöön odottamaan oikeuden päätöstä. Eurooppa on geostrategisesti melko heitteillä, hän sanoi.

Myös EU-parlamentin kauppakomitean puheenjohtaja, saksalaismeppi Bernd Lange tuomitsi äänestuloksen.

- Täysin vastuutonta. Iskemme omaan maaliin, hän sanoi.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho