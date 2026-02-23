Macron: Jatkamme paineen lisäämistä Venäjälle

Presidentti Alexander Stubb on tänään maanantaina työvierailulla Pariisissa, missä hän tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Elysee-palatsissa.

Presidenttien yhdessä medialle pitämässä tilaisuudessa Macron kehotti EU:ta painostamaan Venäjää sekä hyväksymään seuraavan Venäjään kohdistuvan pakotepaketin.

- Jatkamme paineen lisäämistä Venäjälle. Meidän on edettävä EU:n 20. pakotepaketin kanssa, ja keskusteluita tullaan käymään tulevina päivinä, Macron sanoi Stubbin kanssa pitämässään tilaisuudessa.

Unkari vastustaa pakotepakettia. Maan pääministeri Viktor Orban sanoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, ettei Unkari aio hyväksyä pakettia.

Presidentit Stubb ja Macron kokoustavat tänään myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-ryhmän kanssa.

Presidentin kanslia kertoi viime viikolla, että Stubbin ja Macronin tapaamisessa käsitellään muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenvälisiä suhteita. Muita aiheita ovat muun muassa ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut.

EUROOPPA-NEUVOSTON puheenjohtaja Antonio Costa ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen matkustavat tiistaina Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, tiedotti Eurooppa-neuvosto. Tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Costa ja von der Leyen tapaavat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja osallistuvat Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition kokoukseen. Kokouksen ovat kutsuneet koolle presidentti Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer. Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on verkkokokous.

Eurooppa-neuvoston tiedotteen mukaan kokous vahvistaa 35 osallistujamaan olevan sitoutuneita siihen, että Ukrainaa tuetaan saavuttamaan pysyvä ja vankka rauha, mikä vahvistaa niin Ukrainan kuin Euroopankin turvallisuutta.

UKRAINA ja Venäjä kävivät viime viikolla kahden päivän ajan Sveitsin Genevessä neuvotteluja, joissa Yhdysvallat toimi välittäjänä. Zelenskyin mukaan Venäjä ja Ukraina eivät päässeet sopuun keskeisissä kysymyksissä.

Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet kävivät kolmikantakeskusteluja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Abu Dhabissa kahteen otteeseen tammikuun lopulla ja helmikuun alussa.

Neuvotteluista huolimatta Venäjä on iskenyt säännöllisesti Ukrainan siviili-infrastruktuuriin, kuten asuinrakennuksiin ja energialaitoksiin.

EU-MAIDEN ulkoministerit ovat maanantaina koolla Brysselissä keskustelemassa muun muassa seuraavasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista. Pakotepaketti halutaan hyväksyä ennen Ukrainan sodan vuosipäivää.