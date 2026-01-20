Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.1.2026 14:33 ・ Päivitetty: 20.1.2026 15:28

Macron: Laillisuusperiaate raakalaismaisuutta parempi

Fabrice COFFRINI /AFP / LEHTIKUVA
Ranskan presidentti Emmanuel Macron Sveitsin Davosissa 19. tammikuuta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Euroopalla on käytettävissään erittäin tehokkaita kauppapoliittisia työkaluja ja sen on käytettävä niitä, kun sitä ei kunnioiteta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sveitsin Davosissa Maailman talousfoorumissa tiistaina puhunut Macron viittasi erityisesti EU:n taloudellisen pakottamisen vastaiseen työkaluun (ACI) eli niin kutsuttuun kauppasinkoon.

Vuonna 2023 käyttöön otetun välineen tarkoituksena on toimia EU:n vastaiskuna, jos jokin tai useampi jäsenvaltio on vaarassa joutua taloudellisen painostuksen kohteeksi. EU:n ”kauppasingoksikin” kutsuttua välinettä ei ole tähän mennessä kuitenkaan vielä koskaan käytetty.

Väline mahdollistaisi muun muassa tullien ja muiden merkittävien rajoitusten asettamisen maalle, joka syyllistyy EU:n painostamiseen.

Macron totesi puheessaan, että kilpailu on kovempaa ja vaikeampaa erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Macron sanoi, että Yhdysvallat pyytää aina vain suurempia myönnytyksiä Euroopalta ja pyrkii heikentämään maanosaa.

Macron tuomitsi puheessaan tuontitullit erityisesti, kun niillä pyritään vaikuttamaan alueelliseen suvereniteettiin.
”Euroopan on puolustettava monenkeskisyyttä”

MACRON sanoi puheessaan myös, että Euroopan on puolustettava multilateralismia eli monenkeskisyyttä.

- Euroopan on puolustettava monenkeskisyyttä, joka palvelee meidän etujamme ja kaikkien niiden etuja, jotka kieltäytyvät alistumasta raa’an voiman alle, Macron totesi.

Macron sanoi puheessaan pitävänsä keskinäistä kunnioitusta parempana kuin kiusaajia ja laillisuusperiaatetta parempana kuin raakalaismaisuutta.

- Emme saa alistua passiivisesti vahvimman oikeudelle, Macron sanoi.

- Uuskolonialistinen lähestymistapa ei ole ratkaisu, hän jatkoi.

Macronin mukaan Ranska ja Eurooppa ovat sitoutuneet kunnioittamaan kansallista suvereniteettia sekä YK:ta.

