Ulkomaat
18.4.2026 12:34 ・ Päivitetty: 18.4.2026 12:34
Macron: Ranskalainen rauhanturvaaja on kuollut Libanonissa
Etelä-Libanonissa ranskalainen rauhanturvaaja on kuollut hyökkäyksessä, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Macron kertoi, että kolme muuta rauhanturvaajaa haavoittui tapauksessa. Kaikki merkit viittaavat Macronin mukaan siihen, että hyökkäyksen taustalla oli libanonilainen äärijärjestö Hizbollah.
Libanonin asevoimien mukaan kyseessä oli tulitaistelu asemiesten kanssa Etelä-Libanonin al-Ghandouriyahin alueella.
