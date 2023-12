Macron: ”Terrori-isku” – saksalaisturisti kuoli veitsihyökkäyksessä Pariisissa

Yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut Pariisissa lauantai-iltana tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

AFP:n poliisilähteen mukaan viranomaisten tiedossa on, että hyökkääjä on radikaali-islamistinen ja hänellä on ollut mielenterveysongelmia. Lähteen mukaan mies olisi huutanut ”Allahu Akbar” (Jumala on suuri) ennen pidätystään.

Hyökkäyksestä epäilty on vuonna 1997 syntynyt ranskalaismies, Pariisin syyttäjäviranomainen kertoi.

Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan mies oli saanut vuonna 2016 neljän vuoden vankeustuomion toisen hyökkäyksen suunnittelemisesta, jota hän ei kuitenkaan onnistunut toteuttamaan.

Presidentti Emmanuel Macron kutsui viestipalvelu X:ssä tapahtunutta terrori-iskuksi. Terrorisminvastainen syyttäjäntoimisto on kertonut aloittavansa lauantain hyökkäyksestä tutkinnan.

HYÖKKÄYS tapahtui 15. kaupunginosassa lähellä Eiffel-tornia.

Sisäministerin mukaan mies oli hyökännyt turistipariskunnan kimppuun, ja hyökkäyksessä kuoli Filippiineillä syntynyt saksalaismies. Tapahtumat nähnyt taksinkuljettaja oli puuttunut tilanteeseen. Iskun tekijä ehti hyökätä myös muiden kimppuun ja vahingoittaa yhtä ihmistä vasaralla ennen kuin poliisi pidätti hänet etälamautinta käyttäen, Darmanin sanoi.

Ministerin mukaan epäilty oli sanonut poliisille, ettei siedä muslimien tappamista Afganistanissa ja Palestiinassa.

Hamasin lokakuisen hyökkäyksen ja Israelin Gazaan kohdistuvan pommituksen jäljiltä jännitteet ovat koholla Ranskassa, jossa on sekä suuri muslimiväestö että suuri juutalaisväestö.

Lokakuussa Koillis-Ranskassa Arrasissa opettaja kuoli ja kaksi muuta ihmistä haavoittui koulupuukotuksessa, jossa hyökkääjä oli radikaali-islamisti.