Macron: Toivottavasti Trumpin suuttumus Venäjää kohtaan muuttuu teoiksi

Ranskan presidentti Emmanuel Macron (kuvassa) sanoo toivovansa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suuttumus Venäjää kohtaan muuttuu teoiksi.

Trump arvosteli Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sen jälkeen, kun Venäjä teki viikonloppuna laajoja ilmaiskuja Ukrainaa vastaan käynnissä olevista rauhanponnisteluista piittaamatta. Trump sanoi Putinin tulleen hulluksi ja tappavan tarpeettomasti paljon ihmisiä.

Vietnamissa vierailulla oleva Macron sanoi Trumpin ymmärtävän nyt Putinin petollisuuden.

- Presidentti Trump ymmärtää, että presidentti Putin valehteli, kun hän sanoi puhelimessa olevansa valmis rauhaan tai kertoi lähettiläilleen olevansa valmis rauhaan, Macron sanoi Vietnamin Hanoissa.

- Olemme jälleen kerran nähneet Donald Trumpin ilmaisevan suuttumustaan. Tietynlaista kärsimättömyyttä. Toivon nyt vain, että se muuttuu teoiksi.

Venäjän ja Ukrainan välille on yritetty viime aikoina hieroa rauhaa Yhdysvaltain johdolla. Ukraina on ilmaissut olevansa valmis aselepoon ja neuvotteluihin, mutta Venäjä on toistuvasti torjunut vaatimukset 30 päivän aselevosta eikä ole lopettanut iskuja Ukrainan siviilikohteisiin.

Macronin mukaan nyt on aika uhata Venäjää paljon suuremmilla pakotteilla, jotta se saataisiin lopettamaan hyökkäyksensä. Presidentti ehdotti, että Ukraina ja sen liittolaiset antaisivat Putinille takarajan, ”jotta kaikki voisivat nähdä, että hän valehtelee”.

- Tämän takarajan jälkeen tiedossa pitäisi olla massiivisia vastatoimia, erityisesti pakotteiden muodossa, Macron sanoi.

Uutista täydennetty klo 16.31 kauttaaltaan.