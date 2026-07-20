Magyar haluaa shakkimestarin Unkarin presidentiksi

Unkarin pääministeri Peter Magyar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi shakin suurmestaria Judit Polgaria. Magyar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Magyarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin kanssa huomenna, jos Polgar vain suostuu tapaamiseen.

Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamas Sulyokin virkakauden päättämisestä. Sulyok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbanin tukijana.