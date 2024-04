Mahdollinen puuttuminen eläkkeisiin kehysriihessä puhuttaa – näin Petteri Orpo ja Riikka Purra kommentoivat tänään

Hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen. Tällä viikolla puhetta on riittänyt siitä, leikataanko eläkkeistä vai ei. Johannes Ijäs Demokraatti

– Me emme tee ratkaisuja, joilla puututtaisiin eläkejärjestelmään. Haluamme, että ihmisillä säilyy luotto meidän hyvään ja vakaaseen eläkejärjestelmäämme. Silloin mahdollisia säästö- ja sopeutustoimia haetaan muualta, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen Ilta-Sanomille.

Käytännössä linjaus tarkoittaa sitä, että hallitus ei ole kajoamassa julkisuudessa esillä olleisiin työeläkkeiden vuotuisiin indeksikorotuksiin, Ilta-Sanomat kirjoitti.

Media vaati Petteri Orpolta tänään eduskunnasta selvennystä, mitä hän puheillaan tarkoitti.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on todennut aiemmin, että työeläkkeistä on väistämätöntä leikata osana hallituksen säästöpakettia.

Orpolta kysyttiin, onko käytännössä niin, että eläkkeiden osalta ainoaksi keinoksi jää koko verojen korottaminen tai vähennysten pienentäminen.

– Ehkä se on parempi nyt, että minä en mene yksityiskohtiin.

Orpo sanoi, että hallituksella ole riiheen liittyen mitään kiistoja vaan paljon vaikeita asioita.

Orpolta kysyttiin vielä tarkennusta, tarkoittiko hän Ilta-Sanomissa sitä, että myöskään eläkeindekseihin ei puututa, jos kerran eläkejärjestelmään ei puututa.

– Minä sanoin, että ei puututa eläkejärjestelmään. Järjestelmä ja sen uskottavuus ja rahastointi on kokonaisuus. Tällä hetkellä meillä on kolmikantainen eläketyöryhmä, jonka hallitus on nimennyt. Se valmistelee toimia, joilla eläkejärjestelmän kestävyyttä vahvistetaan noin miljardilla eurolla. En myöskään haluaisi, että sitä työtä nyt tässä häiritään.

Onko eläkeindekseihin puuttuminen sitten käytännössä mahdotonta?

– Siis ei puututa nyt tähän järjestelmään ja totta kai indeksit ovat osa sitä järjestelmäkokonaisuutta. Mutta nyt pari päivää vielä valmistaudutaan ja sitten on riihi.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) pitää Ilta-Sanomien mukaan välttämättömänä, että hallitus puuttuu ensi viikon alussa pidettävässä kehysriihessä myös eläkkeisiin.

– En ole ottanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin kantaa. Olen ainoastaan sanonut, että en näe, että pääsemme lopputulokseen ilman, että kohdistamme toimia myös eläkkeisiin, Purra sanoi Ilta-Sanomien mukaan torstaina eduskuntaan saapuessaan.

Lehden mukaan myös Purra sanoo, ettei hallituksella ole intressiä sotkeutua järjestöjen työhön.

– Siellä mietitään pidemmän aikavälin eläkejärjestelmän kestävyyttä. Luonnollisesti sikäli kuin kyse on kehysriihtä koskevista asioista, niin totta kai eläkkeitä voimme siellä käsitellä, mutta ei ole mitään tarkoitusta sotkea näitä kahta asiaa keskenään.

Orpon tavoin myös Purra kiistää, että hallituksella olisi riitaa eläkkeistä.