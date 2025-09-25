Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

25.9.2025 14:49 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:50

Mahmud Abbas YK:ssa: Hamasin ei tule olla mukana palestiinalaishallinnossa

LEHTIKUVA / AFP / LUDOVIC MARIN
Mahmud Abbas puhui YK:n yleiskokoukselle videon välityksellä.

Länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas vakuutti puheessaan YK:n yleiskokouksessa, ettei äärijärjestö Hamasin tule olla mukana palestiinalaishallinnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Samalla Abbas vaati videoyhteyksin välitetyssä puheessaan, että Hamasin ja muiden äärijärjestöjen tulee luovuttaa aseensa palestiinalaishallinnolle.

Abbas sanoi niin ikään, etteivät palestiinalaiset hyväksy juutalaisvastaisuutta eikä Hamasin vajaa kaksi vuotta sitten Israeliin tekemä hyökkäys edusta palestiinalaisten tahtoa.

-  Kaiken sen jälkeenkin, mitä kansalaisemme ovat kärsineet, me torjumme sen, mitä Hamas teki 7. lokakuuta, teot joiden kohteena olivat israelilaissiviilit, joita otettiin myös panttivangeiksi. Nämä teot eivät edusta palestiinalaisia, eivätkä ne edusta heidän oikeutettua kamppailuaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta, Abbas sanoi.

USEAT maat, mukaan lukien Ranska, Britannia, Kanada ja Portugali, ovat tunnustaneet Palestiinan valtion viime päivien aikana.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi aikaisemmin aikovansa puheessaan YK:n yleiskokoukselle tuomita Palestiinan tunnustaneiden maiden johtajat.

Netanjahu kertoi asiasta israelilaismedioille, kuten Haaretz-lehdelle sekä Times of Israelille, noustessaan New Yorkin -koneeseen Tel Avivissa varhain torstaiaamuna.

-  Aion tuomita ne johtajat, jotka (eivät ole) tuominneet murhaajia, raiskaajia ja lasten polttajia, vaan haluavat sen sijaan antaa heille oman valtion Israelin maan sydämestä. Tämä ei tule tapahtumaan, hän sanoi Times of Israelin mukaan.

Netanjahu tapaa YK:n yleiskokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Hän sanoi ennen matkalle lähtöään aikovansa keskustella Trumpin kanssa Gazasta.

