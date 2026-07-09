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Ulkomaat

9.7.2026 04:31 ・ Päivitetty: 9.7.2026 04:37

Mainen kohuehdokas luovutti – demokraattien vaaliasetelmat vaikeutuivat

LEHTIKUVA / AFP
Graham Platner (s. 1984) on Irakin ja Afganistanin veteraani.

Yhdysvalloissa Mainen osavaltion demokraattien senaattoriehdokas Graham Platner vetäytyy vaalikisasta raiskaussyytöksen jälkeen. Platner kertoi paikallista aikaa keskiviikkona, ettei enää pyri maan senaattiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osavaltio on maan tulevien välivaalien kannalta tärkeä demokraateille. Puolueen pitäisi saada siellä vaalivoitto, että demokraatit pystyisivät haastamaan republikaanien asemaa kongressissa.

Populistisen Platnerin ehdokkuutta ovat varjostaneet hänen yksityiselämänsä skandaalit. Maanantaina Politico uutisoi uudesta häneen kohdistuneesta raiskaussyytöksestä.

Platner on kiistänyt syytöksen. Keskiviikkona hän sanoi, ettei luovu ehdokkuudesta syytösten takia.

- Tämä on uskomattoman vaikeaa, koska tiedän, että jotkut pitävät sitä syyllisyyden myöntämisenä, eikä se todellakaan ole sitä, Platner sanoi viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla.

Platner voitti kesäkuussa demokraattipuolueen esivaalit Mainessa. Sotaveteraani ja osterinkasvattaja Platner on politiikan ensikertalainen ja korostaa erilaisuuttaan ryvettyneisiin ammattipoliitikkoihin verrattuna.

Raiskaussyytöksen jälkeen hän menetti oman puolueensa vaikuttajien tuen.

Aiemmin Platnerin ympärillä ovat puhuttaneet muun muassa hänen vanhat loukkaavat internet-julkaisunsa, natsisymbolia muistuttanut tatuointi sekä paljastukset seksiviesteistä, joita hän on lähettänyt muille naisille naimisiinmenonsa jälkeen.

Raiskaussyytöksen jälkeen hän menetti oman puolueensa vaikuttajien tuen. Esimerkiksi senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer kehotti tätä luopumaan ehdokkuudestaan.

Demokraattipuolue varoitti myös siitä, ettei puolue tukisi Mainen kampanjaa, jos Platner jatkaisi ehdokkaana.

OSAVALTION lain mukaan demokraatit voivat korvata Platnerin lippuäänestyksellä, kun hän luopui ehdokkuudestaan ennen 13. heinäkuuta päättyvää määräaikaa. Puolueella on aikaa valita uusi ehdokas 27. heinäkuuta mennessä.

Mainessa demokraatit ovat toivoneet voivansa kukistaa Platnerin avulla republikaanisenaattori Susan Collinsin, joka hakee jo kuudetta kuusivuotiskauttaan senaatissa. Yhdysvaltain koillisosassa sijaitseva Maine on perinteisesti demokraattiosavaltio, mutta Collins on ollut puoluettaan suositumpi.

Populistinen Platner on vedonnut kannattajiinsa muun muassa vaatimalla vallitsevan tilanteen kumoamista, rikkaiden verottamista, sosiaaliturvaverkoston laajentamista sekä rahan vallan poistamista politiikasta. Hänen nousuaan suosioon on verrattu jopa nykyiseen presidentti Donald Trumpiin.

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