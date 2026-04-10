”Maksua vastaan, tietysti” – Kansanedustaja haluaa muidenkin maiden ydinjätteet Suomeen

Kansanedustaja Atte Harjanteen (vihr.) mielestä Suomen tulisi tarjota kallioperäänsä myös muualta tuotavan ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteessaan Harjanne huomauttaa, että parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva ydinenergialain kokonaisuudistus ei sisällä periaatteellista muutosta nykyiseen ydinjätteen tuonti- ja vientikieltoon. Harjanteen mukaan asia tulisi korjata, koska Suomesta löytyy sekä osaamista että vakaa kallioperä, joista muut voivat olla valmiita maksamaan.

Harjanteen mukaan Suomella on ydinjätehuollossa otollinen mahdollisuus edistää globaalia irtautumista fossiilienergiasta ja vahvistaa taloutta. Siinä missä esimerkiksi Norja on hiilidioksidin geologisen varastoinnin edelläkävijä, Suomi on globaali johtaja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

– Käytetyn ydinpolttoaineen geologinen loppusijoitus alkaa pian, ehkä jo tänä vuonna Eurajoella. Muualla maailmalla vastaavat ratkaisut ovat jääneet poliittiseen limboon. Suomessa onkin kehitetty johtavaa ja ainutlaatuista osaamista asiasta. Meillä on lisäksi geologista tuuria: vakaa peruskallio tarjoaa erinomaiset edellytykset turvalliselle loppusijoitukselle, Harjanne listaa.

POSIVAN loppusijoituspaikka Onkalo on mitoitettu Olkiluodossa ja Loviisassa syntyvälle ydinjätteelle. Teknisiä esteitä laajennukselle tai uusille sijoituspaikoille Suomessa ei Harjanteen mukaan ole.

– Olisi luontevaa tarjota muillekin mahdollisuus sijoittaa käytetty ydinpolttoaineensa Suomeen. Maksua vastaan, tietysti. Kun olen puhunut ydinvoimasta eri puolilla maailmaa viime vuosina, kokemukseni on, että ajatus herättää paljon aitoa mielenkiintoa. Maltillisillakin oletuksilla kyseessä voisi olla miljardibisnes.

Harjanne huomauttaa, että rahaa paljon painavamman argumentin muodostavat ilmasto, luonto ja turvallisuus. Ydinvoima on kestävien uusiutuvien ohella välttämätön osa työkalupakkia, jolla fossiilienergia korvataan. Lisäksi Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin seurauksineen on jälleen alleviivannut Suomen ja Euroopan ongelmallista tuontifossiilienergiariippuvuutta.

– Käsitys käytetystä ydinpolttoaineesta ratkaisemattomana ongelmana jarruttaa ydinvoiman suosiota Suomen ulkopuolella. Jo pelkkä Onkalon avautuminen onkin tärkeä viesti kansainvälisesti, mutta vielä isomman kädenjäljen Suomi saisi tarjoamalla paitsi esimerkin ja osaamista, myös sijoitusratkaisun.

– Halvalla ei tietenkään kannata kallioperää kaatopaikaksi myydä tai vuokrata, ja aivan keskeistä on, että toiminnalla on paikallinen hyväksyttävyys – kuten ydinvoiman tuotannollakin nykyisin täällä on, kiitos verotulojen reilun jakamisen ja aidon paikallisen päätösvallan, Harjanne sanoo.

YDINENERGIALAIN kokonaisuudistus on paraikaa eduskunnan käsittelyssä.

– Tuontikieltoon on syytä tarttua eduskunnassa. Huolella valmisteltua lakia ei kannata toki sorvata uusiksi lennosta, mutta kansainvälisen loppusijoituksen mahdollistamisesta olisi paikallaan tehdä lausuma, jonka pohjalta tarkempi lainvalmistelu voisi sitten alkaa.