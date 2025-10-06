Maksuhäiriömerkintöjen määrä jatkaa kasvuaan – ”Vuoden päästä tulee ennätys, jos suunta ei käänny”

Tänä vuonna maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on kasvanut 11 000 henkilöllä.

Kasvuvauhti hidastui kuitenkin hieman heinä-syyskuussa alkuvuoteen verrattuna. Eniten maksuhäiriöitä on 35-39-vuotiailla.

Henkilön luottotietoihin rekisteröidään maksuhäiriömerkintä, jos lasku jätetään maksamatta maksumuistutuksista ja -vaatimuksista huolimatta.

Asiakastiedon varatoimitusjohtajan Mikko Karemon mukaan Suomessa on vuoden päästä historian suurin määrä maksuhäiriöisiä kuluttajia, jos kasvuvauhti ei hidastu tai pysähdy.