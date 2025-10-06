Talous
6.10.2025 07:34 ・ Päivitetty: 6.10.2025 09:04
Maksuhäiriömerkintöjen määrä jatkaa kasvuaan – ”Vuoden päästä tulee ennätys, jos suunta ei käänny”
Maksuhäiriöisten ihmisten määrä on kasvanut pian kaksi vuotta putkeen, kertoo Asiakastieto. Tällä hetkellä reilulla 380 000 ihmisellä on vähintään yksi maksuhäiriö.
Tänä vuonna maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on kasvanut 11 000 henkilöllä.
Kasvuvauhti hidastui kuitenkin hieman heinä-syyskuussa alkuvuoteen verrattuna. Eniten maksuhäiriöitä on 35-39-vuotiailla.
Henkilön luottotietoihin rekisteröidään maksuhäiriömerkintä, jos lasku jätetään maksamatta maksumuistutuksista ja -vaatimuksista huolimatta.
Asiakastiedon varatoimitusjohtajan Mikko Karemon mukaan Suomessa on vuoden päästä historian suurin määrä maksuhäiriöisiä kuluttajia, jos kasvuvauhti ei hidastu tai pysähdy.
ERILAISET maksamattomat tili- ja kertaluotot ovat yhä yleisempi syy maksuhäiriöille.
Tämän vuoden syyskuun lopussa 66 prosenttia kaikista velkomustuomioista oli tullut maksamattomista tili- ja kertaluotoista. Vielä kaksi vuotta sitten vastaava luku oli alle 60 prosenttia.
- Muuttuvat maksamisen tavat näkyvät myös maksuhäiriötilastoissa. Joustavat maksumahdollisuudet ovat tärkeitä ja mahdollistavat joustoja eri elämäntilanteisiin, mutta kulutusluotoista ei saisi tulla arjen rahoituslähteitä, Karemo sanoo tiedotteessa.
