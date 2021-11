ManUn kannattajat tylyinä: Solskjär vaihtoon ”välittömästi”

Valtaosa Manchester Unitedin kannattajista haluaa eroon valioliigajoukkueen norjalaisesta valmentajasta Ole Gunnar Solskjäristä, yhdysvaltalainen urheilun verkkojulkaisu The Athletic kertoo selvityksessään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli 4 000:lle ManUn kannattajalle suunnatun kyselyn perusteella 69 prosenttia faneista toivoo valmentajanvaihdosta ”välittömästi”.

Äänestäjistä vain 15 prosenttia antaisi Solskjärin jatkaa kauden loppuun ja vain kolme prosenttia katsoo hänen voivan jatkaa päävalmentajana ”toistaiseksi”. Norjalaisvalmentajan suurimmaksi puutteeksi katsotaan taktinen näköalattomuus.

Solskjärin asema on käynyt tukalaksi, kun ManU on Valioliigassa kuudentena ja alla on vain yksi voitto kuudesta viime ottelusta.