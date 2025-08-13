Politiikka
13.8.2025 17:24 ・ Päivitetty: 13.8.2025 17:24
Mari Rantanen HS:lle: Huntukielto selvitykseen
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoo ottavansa burkien ja niqabien kiellon selvitykseen ministeriössä, uutisoi Helsingin Sanomat.
Kielto ei ole mukana hallitusohjelmassa. Rantanen kertoo lehdelle toivovansa kiellon edistämistä vielä tällä hallituskaudella.
Niqab ja burka ovat musliminaisten käyttämiä kasvot osittain tai kokonaan peittäviä asusteita. Kasvojen peittäminen haluttaisiin Rantasen mukaan kieltää julkisilla paikoilla.
Sisäministerin mukaan mahdollisen kiellon rikkomisesta tulisi määrätä myös seuraamuksia, esimerkiksi sakkoja.
