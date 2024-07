Maria Guzenina kertoo, minkä salkun toivoisi Suomen komissaarin saavan – antaa myös “horisija-Trumpin” kuulla kunniansa

Moni suomalaispoliitikko on kertonut odottavansa, että Suomi tavoittelee aktiivisesti tulevaa uutta puolustuskomissaarin paikkaa. Europarlamentaarikko Maria Guzenina (sd.) ajattelee toisin. Hän toivoo, että Suomen komissaari saisi “sisämarkkinakomissaarin” salkun. Marja Luumi Demokraatti

Ensimmäisen kauden europarlamentaarikolla on riittänyt totuttautumista Brysselissä jo useammasta rakennuksesta koostuvaan valtavaan kokonaisuuteen. Hän kertoo tutustuneensa EU-pyhättöön omin päin toisin kuin monet muut kollegat, jotka kulkevat joka paikkaan “apojen” – henkilökohtaisten avustajien – porukka ympärillään.

– Nyt olen hahmottanut jo hyvin paikan logistiikan. Ja on hyvä, että on tehnyt sen yksin, hän kertoo Demokraatille.

Guzeninan luonteeseen kuuluu lähestyä ihmisiä rohkeasti ja kysellä neuvoa.

– Täällä on päässyt luomaan jo aika kivasti kontakteja – ja kontaktit ovat tässä työssä tärkeimpiä työkaluja.

EUROPARLAMENTAARIKKOJEN valiokuntapaikat ovat nyt varmistuneet ja Guzenina on hyvin tyytyväinen omiinsa. Hän on varsinainen jäsen sisämarkkina- ja kuluttajasuojalautakunnassa IMCO:ssa ja varajäsenenä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT:issa sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa FEMM:issa.

Hän sai myös täysjäsenyyden USA-valtuuskunnassa sekä Kaakkois-Aasian valtuuskunnassa.

– Varsinkin USA-valtuuskunta oli poikkeuksellisen haluttu. Omasta s&d-ryhmästäkin oli enemmän ehdokkaita kuin tarjolla olevia paikkoja. Olen ylipäänsä hyvin tyytyväinen, että meidän pieni suomalainen s&d-delegaatiomme sai vaikutusvaltaisia tehtäviä ryhmien neuvotteluissa.

“Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on yksi keskeisimmistä kysymyksistä.”

IMCO:n täysjäsenyyttä hän pitää tosi kovana juttuna, sillä se tulee olemaan tämän kauden tärkeimpiä valiokuntia.

– Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Ja sillä on suoraan vaikutusta myös Suomen kilpailukykyyn, Guzenina painottaa.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa tehtävä työ limittyy monin tavoin IMCO:n vastuualueeseen, on sitten kyse luovasta taloudesta tai alustataloudesta. CULT-valiokunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa median vapauteen liittyvät asiat.

– Some-jätit ovat muokanneet median kulutusta. Esimerkiksi Tiktokin valta-asema nuorten keskuudessa jo uutislähteenä on merkittävä. Tässä on aivan valtavia haasteita. Kyse on myös demokratiasta. Ilman vahvaa demokratiaa Euroopan kilpailukyky horjuu.

Vahvaa Eurooppaa rakennetaan näiden kahden valiokunnan voimin hyvin merkittävästi, Guzenina kuvailee.

URSULA VON DER LEYEN jatkaa komission ja Roberta Metsola parlamentin johdossa. Guzenina kannatti molempien valintaa.

– On hyvä tässä maailman ajassa – varsinkin kun valinnat tehtiin Yhdysvaltain presidentinvaalien kynnyksellä – että Euroopalla on vahva jatkumo viime kaudella tehdylle työlle.

Guzenina on helpottunut siitä, että EU-vaaleissa ”keskikentän” puolueet saivat vahvan tuloksen, enemmistö kannattaa siis yleiseurooppalaista konsensus-hakuista politiikkaa.

– Äärivasemmalla, johon myöskin vasemmistoliitto kuuluu, on valitettavasti sitä porukkaa, joka edelleen kyseenalaistaa Ukrainan tukemista. Sen on huomannut salissa käydyistä puheenvuoroista jo Strasbourgin istuntoviikon aikana. Heille ei ole keskeistä vahvistaa turvallisuutta EU-alueella.

Laitaoikeisto taas koostuu patriooteista ja muusta “sekavasta seurakunnasta”, Guzenina kuvailee. Hyväksi esimerkiksi hän sanoo sitä, kun salista jouduttiin poistamaan yksi mesoava meppi kesken istunnon epäasiallisen käytöksen takia.

Guzenina näkee “vanhat puolueet” turvallisuuden takeina.

– Valitettavasti mitkään merkit eivät ole sen puolella, että näistä ääriryhmistä tällainen ei toistuisi.

Timo Soinille “vanhat puolueet” olivat kirosana, mutta Guzenina näkee ne turvallisuuden takeina. Suurimpaan EPP:hen kuuluu kokoomus, S&D:hen SDP ja Renew-ryhmään keskusta ja RKP. Guzenina toivoo myös vihreiltä yhtenäisyyttä ja tukea Eurooppa-myönteiselle enemmistölle.

– Vihreät tuki ryhmänä kuitenkin von der Leyenia ja Metsolaa, mutta muissa ryhmissä on herännyt epäilys, kykenevätkö vihreät kuitenkaan pitämään sanansa yhteisestä konsensus-politiikasta.

KOMISSION tulevan puheenjohtajan von der Leyenin on määrä julkistaa ehdotuksensa uuden komission kokoonpanosta ja organisaatiosta syyskuun alussa. Suomi tulee esittämään komissaariksi Henna Virkkusta (kok.). Guzeninan mielestä Virkkunen on hyvä valinta.

– Hänellä on kokemusta, osaamista ja vahvuutta kestää painetta ja toimia suomalaisten parhaaksi.

Salkun sisällöstä ei vielä ole tietoa, mutta Guzenina uskoo, että hyvällä yhteistyöllä Virkkunen saa painavan salkun.

Monen suomalaispoliitikon mielestä Suomen pitäisi tavoitella aktiivisesti uutta puolustuskomissaarin tehtävää. Guzenina ajattelee toisin. Hän toivoo, että Suomen salkku liittyisi sisämarkkinoihin ja kilpailukykyyn.

– EU:n pärjääminen globaalisti ja sisämarkkinakysymykset tulevat nousemaan seuraavan viiden vuoden aikana aivan keskeisiksi hyvin monella sektorilla – ja niistä tehtävät päätökset vaikuttavat myös suomalaisten hyvinvointiin.

KILPAILUKYVYSTÄ huolehtiminen ja “sisämarkkinakomissaarin” työsarka olisi valtava, mutta Virkkunen kyllä selviäisi siitä, Guzenina arvioi.

– Olisi todella tärkeää, että Pohjoismaiden, ja erityisesti Suomen erityispiirteet tulisivat huomioiduiksi päätöksissä. Suomea pitäisi kohdella vähän kuin saarta tällä hetkellä, koska Venäjä-pakotteet ovat voimassa ja tavarat eivät kulje rajan yli.

Jotta sisämarkkinoilla kaikki sujuisi sujuvasti Suomen kannalta, maamme logistiikka pitäisi Guzeninan mielestä ottaa huomioon. Päätöksissä olisi pyrittävä vähentämään esimerkiksi vaikean talvikauden korkeita kustannuksia, jotka yritykset ja kuluttajat joutuvat väkisinkin kohtaamaan.

Salkkujen nimiä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Guzenina on kuitenkin hyvillään siitä, että von der Leyen on perustamassa S&D-ryhmän vaatimuksesta uuden asumiseen keskittyvän komissaarin tehtävän.

EU:n yhteinen kilpailutuslainsäädäntö – millä kriteereillä julkiset hankinnat kilpailutetaan tulevaisuudessa – on myös todella tärkeä ja iso kokonaisuus, Guzenina huomauttaa. Nyt on jo ollut esillä, pienien toimijoiden ja järjestöjen mahdollisuutta pärjätä kilpailussa pitäisi vahvistaa.

– Tämäkin tulee eteen viiden vuoden aikana.

GUZENINA kertoo sukeltaneensa helposti S&D-ryhmään. Hän sanoo isoa ryhmää vahvaksi selkänojaksi omalle työlle. Tutuiksi ovat ehtineet jo tulla erityisesti muiden Pohjoismaiden ja Baltian edustajat.

– Meillä on hyvin vahvat yhteiset näkemykset alueen edunvalvonnasta. Monet Pohjoismaiden ja Baltian mepit ovat myös hyvin kokeneita ja vaikutusvaltaisia.

Hän nostaa erikseen esille Eero Heinäluoman, joka nauttii Guzeninan mukaan aivan poikkeuksellista arvostusta S&D-ryhmässä.

– Tässä ryhmässä on todella mukava työskennellä, kun käytännöt ovat vakiintuneet ja säännöt selkeät ja ryhmässä on mahdollisuus tuoda esille Suomen erityispiirteitä ja omia näkemyksiä politiikanteosta, Guzenina pohtii.

“Meitä pidetään säntillisinä, luotettavina ja ahkerina.”

Ylipäänsä suomalaismeppien arvostus parlamentissa on hänen mukaansa hyvin korkea.

– Meitä pidetään säntillisinä, luotettavina ja ahkerina. Vaikka Suomen delegaatioon kuuluu vain 15 europarlamentaarikkoa, me nautimme vahvaa luottamusta. Se näkyy myös vastuupaikkojen jaossa.

JO VAALI-ILTANA Guzenina painotti Demokraatin haastattelussa suomalaismeppien yhteistyön tärkeyttä yli puoluerajojen, että suomalaisten ääni kuuluu kunnolla. Hän myös huomauttaa, että Suomen 15 hengen porukasta peräti kymmenen on entisiä ministereitä, kokeneita konkareita.

– Tällaista suhdelukua ei muista maista löydy.

Guzenina itse kuuluu näihin ministeritaustaisiin. Hän on toiminut peruspalveluministerinä, SDP:n 1. ja toisena varapuheenjohtajana, Demarinaisten puheenjohtajana, eduskuntaryhmän työväliokunnan ja puoluehallituksen jäsenenä sekä Euroopan neuvoston Suomen-valtuuskunnan puheenjohtajana.

Hän on mukana myös Espoon kunnallispolitiikassa, tällä hetkellä valtuutetun lisäksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana.

– Aikomukseni on pystyä yhdistämään mepin ja kaupunginhallituksen työt. Kaupunginhallituksen kokoukset ovat maanantaisin ja parlamentissa työviikko alkaa varsinaisesti tiistaista. Se vaatii hieman uurastusta, mutta töitähän politiikassa on tarkoitus tehdä.

Hän näkee myös synergiaetua siinä, että jalat ovat vahvasti myös Suomen ja Espoon maaperällä.

USA-VALTUUSKUNNAN jäsenenä Guzenina seuraa erityisen tarkkaan Yhdysvaltain presidentinvaaleja, joihin on mahtunut monta käännettä lähtien presidentti Joe Bidenin kisasta vetäytymisestä ja Donald Trumpin salamurhayrityksestä lähtien.

– Olen valtavan innostunut Kamala Harrisin tulevasta ehdokkuudesta. Uskon, että hän tulee yhdistämään myös demokraattista puoluetta. Hän taustansa syyttäjänä tekee hänestä myös Trumpin vastustajana pelottavan.

“Näen Harrisissa valtavasti toivoa Yhdysvalloille, Euroopalle ja koko maailmalle.”

Äskettäisessä puheessaan hän käsitteli muun muassa naisten oikeuksia ja tasa-arvon tärkeyttä, herkkiä aiheita, joihin amerikkalaiset poliitikot harvemmin uskaltavat puuttua.

– Näen Harrisissa valtavasti toivoa Yhdysvalloille, Euroopalle ja koko maailmalle.

Guzenina on kiinnittänyt huomiota myös Harrisin retoriikkaan, tapaan puhua ja koskettaa sanoillaan ihmisiä, joka on aivan toista kuin ”Trumpin horinat”.

– Hänen uhonsa muistuttaa enemmän hyvin nuoren kehittymättömän mielen, sanastollisesti köyhän ihmisten purkauksia.

Käänne on tapahtumassa, Guzenina uskoo, sillä ihmiset ovat jo kyllästyneet siihen, mitä Trumpin kaltaiset ihmiset ovat aiheuttaneet – väkijoukon villitsemistä valheilla, vastuunkannon välttelyä ja lupausten rikkomista.

– Bidenin pitkä sinnittely johti siihen, että kaikki tapahtuu juuri nyt niin kuin pitääkin – jos Biden olisi väistynyt aiemmin tai myöhemmin, reaktio olisi ehkä erilainen. Momentum on juuri nyt oikea.

JOTKUT käytännön asiat ovat vielä hieman kesken. Guzeninalla ei vielä toistaiseksi ole omaa henkilökuntaa, ja hän saa muun muassa kabinettipäällikkönsä vasta syyskuussa paikan päälle Brysseliin.

Asunto on jo löytynyt, mutta Guzenina pääsee muuttamaan sinne marraskuussa. Se ei haittaa. Hän asustaa siihen asti Airbnb-asunnoissa tutustuen samalla Brysselin eri kaupunginosiin.

– Tämä on loistava mahdollisuus seikkailuun, on ihanaa kävellä töihin aamulla läpi monenkirjavien kortteleiden ja asua Euroopan pääkaupungissa aivan tavallisten ihmisten keskuudessa. Siinä avautuu elämä aivan toisella tavalla.