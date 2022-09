Marin ihmetteli vasemmistoliiton ja vihreiden salamannopeita liikkeitä: ”Ainakaan itse en ole siinä välissä, siinä 15 minuutin aikana, ehtinyt”

Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt väliaikaisella päätöksellä sakon uhalla teho-osaston lakon aloittamisen Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Poliittisena toimijana vastaan poliittisista päätöksistä ja tuomioistuimet vastaavat sitten omista päätöksistänsä. Varmasti yhteistä niin hallituksella kuin tuomioistuimen arvioinnissa on se, että pitää turvata ihmisten henki ja terveys tämänkaltaisissa tilanteissa. Hallitus on omalta osaltaan miettinyt lainsäädäntöä, jolla pyritään turvaamaan se, että ihmisten henki ei vaarannu työtaistelutoimenpiteiden aikana, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi tänään medialle eduskunnassa.

Eduskunnassa alkoi tänään potilasturvallisuuslain käsittely, juuri tämä olisi Marinin viittaama poliittinen päätös.

Marinin mukaan hallitus ei pysty ennalta arvioimaan oikeusasteiden päätöksiä.

– Me emme voi siihen nojata, emme ole voineet tässä tilanteessa emmekä vastaisuudessakaan. Tämänkaltaisen lainsäädännön vieminen on katsottu perustelluksi sen vuoksi, että se on ollut välttämätöntä työtaistelutoimenpiteiden uhkien takia. Me tietenkin toivomme ja olen lähettänyt itse hoitajajärjestöille myös sen viestin, että työtaistelutoimenpiteistä, jotka vaarantavat ihmisten hengen ja terveyden vakavalla tavalla, pidättäydyttäisiin. Tämä on viestini edelleen, Marin sanoi.

MARINILTA KYSYTTIIN, eikö käräjäoikeuden päätös vie pohjan potilasturvalllisuuslain välttämättömyydeltä, jos Tehy ja Super eivät nyt järjestäisi teho-osastojen lakkoja.

Marinin mukaan kyse on käräjäoikeuden yksittäisistä päätöksistä.

– Me emme pysty ennakoimaan tietenkään oikeusasteiden päätöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön virka-arvio on ollut se, että lakkouhkien takia on välttämätöntä viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eduskuntaan. Varmasti eduskunta hyvin huolellisesti työtään tekee ja arvioi lainsäädännön kokonaisuutta. Tässä kohtaa en voi antaa sellaista viestiä, että ikään kuin tämä lainsäädäntö olisi tarpeeton. Valitettavasti emme tuohon voi nojata.

Marin kommentoi myös niitä näkemyksiä, joiden mukaan käräjäoikeuden päätös helpottaisi eduskunnan aikataulua potilasturvallisuuslain käsittelyssä. Hän muistutti, ettei hän ole ehtinyt sosiaali- ja terveysministeriön virkakunnan tai perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin kanssa vielä tuoreeltaan tilannetta ja käräjäoikeuden päätöksen merkitystä arvioimaan.

– On hyvä, jos on niin, että ikään kuin eduskunnalle tätä kautta vapautuu enemmän aikaa lainsäädäntöä käsitellä…Tätä keskustelua en ole itse vielä pystynyt käymään sen vuoksi, että nämä käräjäoikeuden päätökset ovat vasta tulleet.

VASEMMISTOLIITON JA vihreiden puheenjohtajilta on tullut viestiä, että tilanne olisi muuttunut ja nyt olisi keskusteltava lain tarpeellisuudesta.

Marin totesi, että hallituksen esitys eduskunnalle on jo annettu ja asia on nyt eduskunnan käsissä.

– Tietysti myös eduskunnan päässä hallituspuolueet voivat arvioida tämän lainsäädännön kokonaisuutta. Meillä on olemassa tietenkin riskejä jonkinlaisista lakoista. Tätä arviointityötä pitää hyvin vakavasti tehdä. Tässä kohtaa itse pidättäydyn tekemästä pikaisia ja hätäisiä johtopäätöksiä. Asia käydään hyvin huolellisesti ministerien ja ministeriön virkakunnan kanssa varmasti läpi.

Marin sanoi myös ihmettelevänsä sitä, missä välissä puolueet (vihreät ja vasemmistoliitto) ovat ehtineet kantojansa muodostaa ja harkintaa tehdä, kun hän itse on istunut samoissa kokouksissa ministerien Li Andersson (vas.) ja Maria Ohisalo (vihr.) kanssa juuri ennen eduskunnan täysistunnon alkua. (Täysistunto alkaa kello 14 ja Marin tapasi mediaa kello 14.15).

– Ainakaan itse en ole siinä välissä, siinä 15 minuutin aikana, ehtinyt vastuuministerin (Aki Lindén) tai virkakunnan kanssa keskustelua käydä. Itse mielelläni haluan kuulla tästä ministeriön arvion ja pohjata siihen omat ratkaisuni ja harkintani. Tällaista aikaa ei ole tässä välissä ollut. Kyllä itse haluan näin vakaviin asioihin käyttää sen ajan ja kuulla myös virkakannan tähän kysymykseen, ennen kuin kommentoin sitten vahvasti medialle.

MARIN OTTI kantaa myös väitteisiin, joiden mukaan hän olisi ilmoittanut vasemmistoliitolle, että puolue saisi lähteä hallituksesta, jos se äänestäisi potilasturvallisuuslakia vastaan.

Marin kertoi keskustelleensa tilanteesta vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin kanssa ja todenneensa, että hallituksen yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan.

– Senkaltainen viesti, mitä vasemmistoliiton yksittäisiltä kansanedustajilta on julkisuuteen viety, ei pidä paikkaansa. En ole esimerkiksi edustaja (Anna) Kontulan (vas.) tästä tilanteesta keskustellut tai muidenkaan vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa vaan ministeri Anderssonin kanssa. Me emme kyllä kumpikaan tunnista, että tuonkaltaista keskustelua, johon edustaja Kontula on viitannut, olisi käyty.

Sitä, mikä on hallituskysymys, Marin ei lähtenyt julkisuudessa spekuloimaan, vaan totesi, että keskustelua käydään hallituspuolueiden välillä. Hän painotti edelleen yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä.

Marin sai vastattavakseen myös kysymyksen, olettaako hän, että hoitajaliitot noudattavat käräjäoikeuden päätöksiä.

Hän totesi, että oikeusvaltiossa on oletettavaa, että oikeusasteiden päätöksiä noudatetaan.

– Minä en tietenkään voi hoitajaliittojen suulla tätä kysymystä kommentoida. Varmasti tämä kysymys pitää heille esittää.

Potilasturvallisuuslaki rajoittaisi lakkoja myös kotihoidossa, kun taas käräjäoikeuksien päätös ei siihen puutu. Marin totesi tähänkin, että ei ole vielä ehtinyt käräjäoikeuden päätöksiin perehtyä tai keskustella virkakunnan kanssa.