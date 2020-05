Marin ja Lindtman väänsivät jälleen rautalangasta Orpolle – ”Kerron sen vielä kertaalleen”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi valmiuslakien jatkamista käsitelleessä lähetekeskustelussa tänään, että kahden kuukauden koronarajoituksetovat tuntuneet monelle pitkältä ajalta. Rajoitustoimet ovat olleet niin voimakkaita.

DEMOKRAATTI Demokraatti

– Mutta juuri niiden ansiosta tautitilanne on saatu Suomessa pidettyä hallinnassa. Nyt voidaan siirtyä hallittuun yhteiskunnan avaamiseen, hän painotti.

Lindtman kertasi puheessaan myös, miten moni on oppositiosta kysynyt, onko tarkoitus saada tautia enemmän leviämään.

– Haluan tähän hyvin selvästi sanoa, että ei ole. Edelleen on strategia, estetään ja hidastetaan ja erityisesti suojataan riskiryhmiä sekä pidetään huolta siitä, että terveydenhuollon kapasiteetti turvataan. Se mikä nyt on muutos, on se, että näistä laajoista muuta elämää haittaavista rajoitustoimenpiteistä pitäisi nyt siirtyä kohdennetumpaan epidemian hallitsemiseen, Lindtman tähdensi.

Tämä ei edelleenkään vakuuttanut oppostiopuolue kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Orpon mukaan on aivan oikein, että Suomea avataan. Mutta hän palasi jälleen hallituksen strategiaan kuten aiemmissakin salikeskusteluissa.

– Mikä tämä strategia on, tavoitellaanko laumasuojaa, kun tämä oikeasti huolestuttaa ihmisiä.

Hän vetosi pariin julkiseen keskusteluun osallistuneen professorin nimeen, jotka ovat sanoneet, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) ohjelma näyttää laumasuojan tavoittelulta.

Kuten aiemminkin, Marin vastasi jälleen Orpolle. Marin muistutti, että on useita kertoja salissa sanonut tavoitteen.

– Olen sen myös kertonut niissä useissa tilaisuuksissa, joita olemme kaikille eduskuntaryhmille järjestäneet ja kerron sen vielä kertaalleen. Hallituksen tavoitteena on pyrkiä estämään viruksen etenemistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tämä tavoite on koko ajan ollut sama ja se säilyy myös tästä eteenpäin, hän painotti.