Marin keskusteli puhelimessa Norjan pääministerin kanssa – ”Pohjois-Eurooppa muodostaa yhtenäisen turvallisuusympäristön, jolla on vahva transatlanttinen yhteys”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) keskusteli maanantaina Norjan pääministeri Jonas Gahr Stören kanssa. Puhelinkeskustelun aihe oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, turvallisuustilanne ja pohjoismaisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistäminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministerit korostivat sitä, kuinka tärkeää on tukea Ukrainaa, tuomita Venäjän hyökkäys ja sovittaa yhteen Venäjän vastaiset pakotteet.

- Pääministerien keskustelussa korostui tiiviin yhteistyön ja yhtenäisyyden merkitys. Pohjois-Eurooppa muodostaa yhtenäisen turvallisuusympäristön, jolla on vahva transatlanttinen yhteys. Suomi tiivistää turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Norjan kanssa, valtioneuvoston kanslian tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan kahdenvälinen yhteistyö on läheistä Suomen Nato-kumppanuuden kautta, jota on tiivistetty Ukrainan sodan vuoksi. Yhteistyötä tehdään lisäksi kolmenvälisesti Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken. Pohjois-Eurooppa muodostaa yhtenäisen turvallisuusympäristön, jolla on vahva transatlanttinen yhteys, pääministerit katsovat.