Marin: Kevään kaltaista kokonaissulkua ei luvassa – Saarikko ja Marin ottivat kantaa myös rokotevastaisuuteen: ”Menee vähän tunteisiin”

Hallitus on paraikaa koolla Helsingissä Säätytalolla keskustelemassa koronanhoidon hybridistrategiasta.

Hallitus keskustelee tänään muun muassa rokotekattavuudesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tavoite on, että yli 12-vuotiaasta väestöstä pitäisi olla rokotettuna vähintään 80–90 prosenttia. Marinin mukaan kuitenkin pyritään lähelle 100 prosenttia.

– Kyllähän me pyrimme tietenkin siihen, että saisimme sellaisen rokotekattavuuden ja tilanteen Suomeen, että pääsisimme rajoitustoimista kokonaan eroon. Vielä sen aika ei ole. Me näemme, että on uusia virusvariantteja, Marin muistutti.

Marinin mukaan sellaista yhteiskunnan kokonaissulkua kuin keväällä nähtiin ei rokotusten edistymisten takia ole tiedossa. Tavoite on avata yhteiskuntaa turvallisella tavalla.

Toinen iso kysymys on Marinin mukaan, milloin erilaisista koronan leviämistä kuvaavista tasoista voitaisiin luopua alueilla rokotekattavuuden noustessa.

Vielä tänään ei ole käytännön päätösten aika. Marinin mukaan kulttuuri- ja tapahtuma-alalle on luvassa helpotuksia jo aiemmin. Asiasta keskustellaan ja pohditaan, voisiko päätöksiä nopeuttaa vai vaatiiko tämä lakimuutoksia.

– Me olemme jo viime viikolla keskustelleet hallituksen kanssa, että erityisesti kahden metrin turvavälikysymys on sellainen, joka hiertää kulttuurialalla, esimerkiksi teattereissa, joissa on mahdollista kuitenkin terveysturvallisesti järjestää toimintaa, Marin sanoi medialle Säätytalon portailla.

– Tämä on yksi kysymys, jota me käsittelemme eli miten voidaan turvallisesti varmistaa tapahtumien järjestäminen. Me haluamme mahdollistaa sen, että esimerkiksi teatterinäytökset ja muu kulttuuritoiminta voisi pysyä auki. Tämä nykytilanne ei ole kohtuullinen, jossa ravintolassa voi istua, seurustella, nauraa, keskustella ja syödä aika lähekkäinkin toisten kanssa ja sitten esimerkiksi teatterissa ei voi istua, kun kuitenkin turvatoimista on huolehdittu, Marin totesi.

Sitä Marin ei uskaltanut luvata, milloin erilaisista koronarajoituksista Suomessa voitaisiin luopua. Kyse on tasapainoilusta.

– Meillä on nyt aika paljon tautitapauksia. En ole vielä siitä niin huolissani, koska rokotukset myös edistyvät, mutta tarkkailemme tilannetta erittäin tarkasti. Jos näyttäisi siltä, että sairaalahoito lähtisi merkittävästi kuormittumaan niin pitää olla valmius myös siinä tilanteessa kiristää rajoituksia.

Media kysyi myös rokotevastaisuudesta liittyen lasten koronarokotuksiin. Esillä on ollut muun muassa Pelastetaan lapset -kampanja.

– Itse kehotan kyllä kaikkia ottamaan rokotteen. On todella tärkeä suojautua tältä virukselta, joka on vakava. Se vie nuoriakin ihmisiä sairaalahoitoon ja tehohoitoon ja voi olla jokaiselle vakava, joka sen kohtaa. Ei pidä ajatella niin, että kun on tietyn ikäinen, on automaattisesti turvassa. Tämä on vakava tauti, Marin painotti.

Marin kehotti myös mahdollisuuksien mukaan aikaistamaan toisten rokoteannosten ottamista.

– En kyllä toivo, että tämänkaltainen rokotevastainen kampanjointi Suomessa enempää leviää.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) otti rokotevastaisuuteen kantaan Säätytalon portailla.

– Kyllä se pienten lasten äidillä menee vähän tunteisiin. Olen toiminut viime hallituksessa peruspalveluministerinä ja ollut tekemisissä sellaisten ilmiöiden kanssa, jossa rokotevastaisuus tietyillä alueilla Suomessa aiheutti tartuntatautien leviämistä. Rokote kannattaa ottaa. Se on ainut tapa, millä me pääsemme tästä taudista yli. Muuta meillä ei ole, Saarikko sanoi.

– Rokotteet ovat tieteen voimannäyttö ja ilo meille kaikille, hän jatkoi.