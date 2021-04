Marin: ”Kyllä tässä on nyt kyse siitä, tullaanko riiheen yhdessä etsimään ratkaisuja”

Hallitus on kokoontunut Säätytalolle käsittelemään exit-suunnitelmaa koronarajoitusten ja -suositusten purkamiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Exit-strategia oli viikon kommenttikierroksella ja pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalon portailla medialle, että palautetta tuli todella paljon.

Marin lupaili myös, että tapahtuma-alan ja kulttuurin tukemiseen on tulossa muutoksia.

Hallitus keskustelee siitäkin tänään.

Marinin mukaan hallitus tiedottaa huomenna aamulla tämän päivän neuvottelujen tuloksista.

– Voimme näyttää näkymää kesään ja osoittaa millä tavalla rajoituksia puretaan, mikäli tautitilanne jatkaa paranemistaan.

Marin muistutti, että jos tilanne kääntyy taas huonommaksi, rajoituksia voidaan joutua myös kiristämään.

– Tämä on meistä jokaisesta kiinni. Kun toimimme vastuullisesti nyt, niin voimme yhdessä rakentaa parempaa kesää.

Vaikka eurooppalaisissa rokotetoimituksissa on ollut ongelmia, toiset valmistajat ovat paikanneet Suomenkin rokotusnäkymiä hyvillä toimitusmäärillä. Marin uskoo yhä, että Suomen työikäinenkin väestö saadaan rokotettua kesän aikana.

Hallitus keskustelee tänään myös rokotepassista.

”Ennen muuta isku työntekijöille, perheille ja alueelle.”

Stora Enso kertoi tänään Veitsiluodon paperitehtaan lakkautuksesta, mikä tarkoittaa yli 600 ihmisen työpaikan menettämistä.

Marin kuvasi Säätytalon portailla iskua erittäin kovaksi työntekijöille ja koko alueelle.

– Työ- ja elinkeinoministeriössä on välittömästi ryhdytty toimiin tämän tilanteen ratkaisemiseksi ja tukea alueelle on tulossa.

– Tämä on tietenkin ennen muuta isku työntekijöille, perheille ja alueelle. Me teemme parhaamme ihmisten, työntekijöiden ja alueen tueksi, Marin sanoiö

Marinin mukaan työministeri Tuula Haatainen (sd.) on jo katsonut kalenteristaan aikaa, milloin hän voi käydä alueella.

Marin oli itse saanut kuulla Stora Enson päätöksestä jo viime viikon puolella kuten tapoihin usein kuuluu.

Marin sanoi, että Stora Enso on tehnyt omista lähtökohdistaan päätöksensä.

Hän myös totesi, että hallitus tekee kaikkensa, että investoinnit Suomeen lisääntyisivät.

– Hallitus on myös tehnyt merkittäviä ratkaisuja sen eteen, että tämänkaltaisia uutisia ei tulisi, muun muassa teollisuuden sähköveron laskemisen EU-minimiin.

Marin sanoi myös, että Metsä Groupin sellutehdasinvestointiin liittyen Kemin alueelle on tehty merkittäviä panostuksia väyliin ja infraan.

”Jälkihoito, sosiaalinen näkökulma pitää huomioida.”

Marin painotti myös tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiopanostuksien merkitystä Suomessa. Hän on kutsunut eduskuntapuolueet koolle keskustelemaan siitä, miten Suomen TKI-menojen osuus voitaisiin nostaa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on ehdottanut, että satsattaisiin kymmenen miljardia euroa kymmeneksi vuodeksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen ottamalla velkaa.

– Tämä oli mielenkiintoinen avaus mutta kuten totesin, tässä on kyse ylivaalikautisesta kokonaisuudesta. En pitäisi kovinkaan hyvänä sellaista tapaa, että yksittäinen hallitus tekisi tällaisen päätöksen ilman keskustelua kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, Marin sanoi.

Vanhasen mukaan hallituksen on tehtävä (Yle) huomenna alkavassa puoliväliriihessä ”sisäisiä siirtoja” tai sopeutuksia vastapainoksi joidenkin sektoreiden koronakriisin aikana kasvaneille menoille. Marin ei lähtenyt ottamaan tähänkään kuten ei muihinkaan riihen asioihin yksityiskohtaisella tasolla kantaa.

– Kehyksiä katsomme ja sitä minkälaisia tarpeita on esimerkiksi koronakriisistä aiheutunut. Myös tämä jälkihoito, sosiaalinen näkökulma pitää huomioida. Tästä näkökulmasta valtiovarainministeri puhui kyllä aivan oikein, mutta tietenkin nämä ovat poliittisia ratkaisuja ja tämä kokonaisuus on meidän pöydällä, hän sanoi.

”Kyllä tämä huolestuttaa tämä tilanne.”

Sanna Marin painotti, että hallituksen johtoviisikon kanssa on jo useita päiviä neuvoteltu riihen asioista ja työtä on tehty taustalla.

– Huomenna sitten menemme varsinaisesti riiheen. Toivon, että tämän päivän aikana edistymistä eri ryhmissä tapahtuu niin, että pääsisimme huomenna jo tekemään ratkaisuja asioista.

– Oma tapani ei ole ollut se, että olisin lähtenyt etukäteen median kautta kommentoimaan, tyrmäämään tai asettamaan tiukkoja reunaehtoja. Me haemme kokonaisuutta ja kokonaisratkaisua, joka on kestävä ja vie maata eteenpäin.

Marin kuvasi itseään ratkaisuhakuiseksi ihmiseksi.

– Toivon, että tätä ratkaisuhalukkuutta on myös muiden toimijoiden osalta olemassa. Kyllä tässä on nyt kyse siitä, tullaanko riiheen yhdessä etsimään ratkaisuja vai tullaanko ennemmin etsimään niitä asioita, joista ei yhteisymmärrystä löydetä. Eli nyt tämä on jokaisesta puolueesta ja jokaisesta hallituksen ministeristä kiinni, miten riihestä tulemme ulos. Itse kyllä toivon, että ratkaisuhalukkuutta löytyy, Marin sanoi.

Marin kommentoi lyhyesti myös median kysymystä Venäjän ja Ukrainan rajan kiristyneestä tilanteesta.

Marinin mukaan tilanne on vakava ja erittäin huolestuttava.

– Ulkoministeri Haavisto (vihr.) on käynyt keskustelua kollegoidensa kanssa. Itse en ole tämän asian tiimoilta nyt keskusteluja käynyt mutta varmasti tämäkin kysymys jälleen nousee sitten seuraavassa Eurooppa-neuvostossa esille. Toivon mukaan siihen mennessä tämä tilanne olisi jo ratkennut paremmin päin. Kyllä tämä huolestuttaa tämä tilanne.