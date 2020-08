Marin palasi linjapuheessaan työajan lyhentämiseen – ”Tähän työhön kutsun palkansaajaliikkeen mukaan”

Pääministeri, Tampereen puoluekokouksessa SDP:n puheenjohtajaksi valittu Sanna Marin palasi linjapuheessaan vuosi sitten esittämäänsä ajatukseen työajan lyhentämisestä.

Marin totesi puheessaan Tampereella ajatuksen kohahduttaneen, koska keskustelu työelämän kysymyksistä on viime vuosikymmeninä keskittynyt toisenlaisiin teemoihin.

– Tavoitetta lyhyemmästä työajasta ei silti pidä sivuuttaa, eikä se ole ristiriidassa tavoitteidemme kanssa korkeammasta työllisyysasteesta tai vahvasta julkisesta taloudesta, Marin sanoi Tampere-talossa.

– Meidän on pyrittävä työn tuottavuuden paranemiseen yhteiskuntana, yrityksinä ja työntekijöinä. Työn tuottavuuden kasvun mukanaan tuoman vaurauden on jakauduttava paitsi omistajille ja sijoittajille, myös tavallisille työntekijöille. Yksi tapa jakaa vaurautta on työolojen parantaminen ja tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, ettei palkkataso heikkene.

Marin muistutti, etteivät palkat romahtaneet myöskään silloin, kun Suomessa siirryttiin aikoinaan sosialidemokraattien tavoitteen mukaisesti kahdeksan tunnin työpäivään ja viiden päivän työviikkoon. Päinvastoin palkat ovat vuosikymmenten saatossa parantuneet.

”Haasteita varmasti on ratkottavaksi.”

– On myös eri kokeiluissa kertynyttä näyttöä siitä, että itsessään työajan lyhentäminen voi parantaa tuottavuutta. Kun lyhyempää työaikaa on kokeiltu joissakin yrityksissä, on tuottavuus parantunut niin, että esimerkiksi kuuden tunnin työstä on voitu maksaa ongelmitta seitsemän tai kahdeksan tunnin työtä vastaavaa palkkaa. Henkilöstövaltaisella julkisella puolella työaikojen lyhentäminen on näkynyt muun muassa työhyvinvoinnin parantumisena ja sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Marin myönsi puheessaan, että työajan lyhentämistä voidaan arvostella tai pitää joidenkin mielestä mahdottomana useista syistä.

– Haasteita varmasti on ratkottavaksi, mutta se ei tarkoita, ettemmekö voi asettaa rohkeita tavoitteita. Tulevalla puoluekokouskaudella meidän on luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää. Tähän työhön kutsun mukaan palkansaajaliikkeen.

SDP:n puoluekokous käsitteli maanantaina aloitteen kuuden tunnin työpäivästä. Aloitetta ei hyväksytty, mutta puoluekokous yhtyi aloitteessa esitettyyn tavoitteeseen työajan lyhentämisestä.