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Ulkomaat

7.7.2026 12:47 ・ Päivitetty: 7.7.2026 12:47

Marine le Penin tuomio lieveni – voisi päästä presidentinvaaleihin

LEHTIKUVA / AFP
Ranskan äärioikeiston pitkäaikainen keulakuva le Pen kiisti vetoomustuomioistuimessakin syyllisyytensä.

Ranskalainen vetoomustuomioistuin on lieventänyt maan äärioikeiston kärkipoliitikon Marine le Penin saamaa EU-varojen kavallustuomiota. Teoriassa le Pen saisi nyt osallistua ensi vuoden presidentinvaaleihin, joissa hän on ennakkosuosikkina.

Demokraatti

Demokraatti

Kansallisen liittouman pitkäaikainen entinen johtaja le Pen sai oikeudesta viime vuonna neljän vuoden vankeustuomion, sakkoja ja sitä kautta pitkän toimintakiellon politiikkaan. Tuomion mukaan hänen puolueensa oli perinyt EU:lta palkkioita ja etuja olemattomista työntekijöistä vuosikymmenen ajan, tietoisena kavalluksena.

Nyt le Pen valitti tuomiostaan, ja pariisilainen vetoomustuomioistuin muuttikin tiistaina rangaistusta hieman. Vaikka oikeus katsoikin hänen syyllistyneen kuvattuihin rikoksiin, vankeustuomio lyheni kolmeen vuoteen. Niistä kaksi olisi ehdollista ja yksi sähköisesti valvottua eli jalkapanta-arestia.

Teoriassa hän voisi siis osallistua ensi kevään presidentinvaaleihin arestista huolimatta.

Ranskalaisissa mielipidekyselyissä le Pen on ollut ennakkosuosikki, koska nykyinen kaksi kautta istunut presidentti Emmanuel Macron ei voi enää osallistua.

Marine le Pen on ilmoittanut etukäteen epäilevänsä, ettei hän pystyisi kampanjoimaan jalkapannan rajoittamana. Hänen odotetaan kertovan ehdokkuuspäätöksestään lähiaikoina.

Mikäli le Pen vetäytyy presidentinvaaleista, Kansallinen liittouma nimennee ehdokkaakseen nykyisen influensseri-puheenjohtajansa Jordan Bardellan.

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HÄNEN PUOLUEENSA sai myös nyt oikeudelta kahden miljoonan euron sakot, joista osan ehdollisena. Tämän on arveltu vaikeuttavan Kansallisen liittouman varainkeruuta vaaleihin, koska puolue joutuu myös palauttamaan EU:n parlamentille rikoshyötynä saamansa 1,9 miljoonan euron summan.

Oikeus piti ennallaan myös le Penin henkilökohtaisen 100 000 euron sakkotuomion.

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