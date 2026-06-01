Matias Mäkynen: Onko lapsiperheillä enää varaa Orpon hallitukseen?

Petteri Orpon (kok) hallituksen ministerit toistelevat, että Suomella ei ole enää varaa kaikkeen, mihin olemme tottuneet. Tulosten perusteella kuitenkin näyttäisi, että etenkään lapsiperheillä ei ole enää varaa Orpon hallituksen politiikkaan ja sen traagisiin tuloksiin. Matias Mäkynen SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Hallituksen tulokset lapsiperheiden kannalta ovat jo hälyttäviä. Kesän alussa uutisoitiin, että alle kolmivuotiaiden lasten huostaanotot kasvoivat viime vuonna yhdeksän prosenttia.

Toukokuun lopussa Tilastokeskus kertoi, miten pahoinpitelyn kohteiksi joutuneiden naisten määrä kasvoi yli 10 prosenttia ja korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009.

Asunnottomuus on kääntynyt pitkän laskun jälkeen nousuun. Pitkäaikaistyöttömyys on saavuttanut 1990-luvun laman tason.

Syitä traagisille uutisille ei tarvitse arvailla. Ne pystyttiin tietämään jo hallituksen aloittaessa työnsä.

Helsingin Sanomat kertoi, että sosiaaliturvan indeksijäädytysten myötä etuudet ovat 9 prosenttia ja 80 euroa alempana, kuin ne olisivat ilman Orpon hallituksen indeksijäädytyksiä.

LAPSIPERHEET ovat saaneet ihan omat heikennyksensä, sillä sosiaaliturvan huoltajakorotukset poistettiin heti hallituskauden alussa.

Sen myötä lapsiperheet menettivät 150-280 euroa kuussa. Yhteensä leikkaukset ovat siis pienentäneet pienituloisten lapsiperheiden etuuksia satojen eurojen edestä kuussa.

Tämän kevään uusin heikennys tehtiin viimesijaiseen turvaan. Nyt toimeentulotuen perusosa voidaan puolittaa, jos ihminen ei hae ensisijaisia perusturvaetuuksia Kelan kehotuksesta huolimatta.

Tukien alennukset ajavat ihmisiä täysin tyhjän päälle.

Ensimmäisten kuukausien aikana toimeentulotuen perusosa on alennettu yhdeksään euroon päivässä jo lähes 6000 ihmiseltä. Heidän on selvittävä alle 300 eurolla kuussa perustarpeistaan.

KUN KELALTA kysyy, selviää että alennus on tehty myös ihmisille, joita ei ole tavoitettu ja joiden tilanteesta ei ole tarkkaa tietoa.

Siitä sen sijaan on tieto, että toimeentulotuella pitkittyneesti olevilla ihmisillä on muuta väestöä enemmän terveysongelmia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä puutteita koulutuksessa. Onkin todennäköistä, että tukien alennukset ajavat ihmisiä täysin tyhjän päälle.

Hulluimmassa tilanteessa ovat opiskelijat, joiden oikeus opintorahaan on päättynyt. Heidän on luovuttava opiskelupaikastaan tai otettava vastaan 50 prosentin leikkaus toimeentulotukeen.

Toimeentulo-ongelmat altistavat terveysongelmille ja pahoinvoinnille.

Seuraavaksi Orpon hallitus suunnittelee heikentävänsä lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluita. Ministeri Rydmanin (ps) esityksen mukaan kasvatus- ja perheneuvonta poistettaisiin sosiaalihuoltolaista kokonaan.

Esityksen mukaan heikennyksellä säästetään kokonaiset yhdeksän miljoonaa euroa valtion rahaa, kun psykologien työpanosta käytetään vähemmän.

Todellisuudessa tämän toimivan, moniammatillisen ja perheitä joustavasti tukevan palvelun purkaminen tulee johtamaan jo ruuhkautuneen lastensuojelun tarpeen kasvuun entisestään.

LEIKKAUKSET tulevat kalliiksi. Toimeentulo-ongelmat altistavat terveysongelmille ja pahoinvoinnille.

Äärimmillään se purkautuu päihde- ja mielenterveysongelmina, väkivaltana ja pikkulasten sijoituksina.

Pelkkä sijoitetun lapsen perhehoito maksaa yli 50 000 euroa vuodessa, ja liki 800 000 euroa 15 vuodessa. Jäljet leikkauksista näkyvät jo. Säästöjä ja työllisyyden vahvistumista sen sijaan ei ole näkyvissä.

Orpon hallitus on ajanut Suomen sosiaaliseen kriisiin, joka entisestään pahentaa taloudellista tilannetta. Tälle politiikalle on saatava loppu.

