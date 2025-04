Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualoille hyväksyttiin uusi työehtosopimus

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevasta työehtosopimuksesta. Demokraatti Demokraatti

Alan työntekijöiden ja esihenkilöiden palkat nousevat kolmivuotisen sopimuskauden aikana yhteensä 7,8 prosenttia.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen katsoo, että yleisen linjan mukaiset palkankorotukset auttavat kuromaan kiinni työntekijöiden ostovoimakuoppaa.

– Heikko taloustilanne on iskenyt suoraan kuluttajien kukkaroon ja hallituksen politiikka on vienyt uskoa tulevaisuuteen. Kun arjen menoista säästetään, kuluttajien varovaisuus on heijastunut erityisesti matkailu- ja ravintola-alan työntekijöihin ja yrityksiin, hän sanoo tiedotteessa.

PALKANKOROTUSTEN lisäksi uusi työehtosopimus tuo PAMin mukaan työntekijöiden jaksamista ja palautumista edistäviä parannuksia. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu, kun mahdollisuus peräkkäisiin vapaapäiviin lisääntyy ja työntekijöillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa vapaiden sijoitteluun.

PAM nostaa esiin myös, että uuden työehtosopimuksen mukaan osa-aikaisen työntekijän työtuntien toteutumista on jatkossa tarkasteltava lähtökohtaisesti kuuden kuukauden välein, jollei yrityksen toiminta edellytä vuoden tarkastelua. Sillä varmistetaan, että työntekijä saa sovitun määrän työtunteja ja työsopimustunnit ovat ajan tasalla.

Sopimuksessa sovittiin myös osa-aikatyötä käsittelevän työryhmän perustamisesta, jonka tehtävänä on etsiä keinoja osa-aikatyön haasteisiin sekä kokoaikatyön lisäämiseen.

– Osa-aikatyöhön liittyviä ongelmia on vaikea korjata kerralla yksien neuvottelujen aikana. Siksi on tärkeää pureutua haasteisiin huolella ja etsiä ratkaisuja osa-aikatyötä tekevien arjen parantamiseksi pidemmällä aikavälillä, PAMin sopimuasiantuntija Raimo Hoikkala sanoo tiedotteessa.

Osapuolet sopivat lisäksi käytännöistä, joita työpaikalla on noudatettava, kun kun työnantaja suunnittelee irtisanomista henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla.

Työehtosopimukseen on kirjattu työntekijän oikeus saada irtisanomista käsittelevään kuulemistilanteeseen avukseen luottamusmies, liiton tai ammattiosaston edustaja. Tilaisuus on järjestettävä siten, että työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ja valmistautua siihen.

TÄRKEIMMÄT muutokset yritysten näkökulmasta koskevat Maran mukaan paikallista sopimista vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotosta sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä. Vaihtoehdoksi luottamusmiehen kanssa sopimiselle voidaan perustaa paikallisen sopimisen työryhmä.

Maran mukaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevaan työehtosopimukseen tuli yritysten kannalta erittäin tärkeä uusi määräys lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 14 päivästä 7 päivään.

Maran mukaan lyhyempi lomautusilmoitusaika olisi ollut erittäin tärkeä koronapandemian aikana, kun valtioneuvosto ja aluehallintovirastot päättivät rajoitustoimien voimaantulosta pahimmillaan alle vuorokaudessa päätöksen tekemisestä.

– Palkankorotukset ovat toimialamme yritysten kannattavuus ja palvelujen kysyntätilanne huomioon ottaen liian korkeita. Toisaalta alamme työntekijöiden ja esihenkilöiden toimeentulo oli heikkoa koronarajoitusten takia, eikä tilanne ole ollut koronapandemian jälkeenkään kehuttava. Myös he ansaitsivat yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.