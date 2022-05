Matkustajalentokone katosi Nepalissa – ilmailun turvallisuus ollut huonoa

Nepalissa matkustajalentokone on kadonnut kyydissään 22 ihmistä, lentoyhtiö Tara Air kertoo.

Lentoyhtiön edustajan mukaan kone oli lähtenyt liikkeelle paikallista aikaa aamukymmenen tienoilla Pokharasta ja sen päämääränä on Jomsom. Yhteys koneeseen menetettiin pian lähdön jälkeen.

Lentoyhtiö kertoo, että kyydissä oli 19 matkustajaa ja kolme koneen miehistöön kuuluvaa ihmistä.

Sisäministeriön tiedottajan mukaan kaksi helikopteria on lähetetty etsimään konetta. Etsintää haittaa kuitenkin erittäin huono näkyvyys.

Jomsom on suosittu vaelluskohde Himalajan vuoristossa. Lento Pokharasta Jomsomiin kestää parikymmentä minuuttia.

Nepalin ilmailuteollisuus on viime vuosina kasvanut, kun turisteja, vaeltajia ja kiipeilijöitä sekä tavaroita on lennätetty maan sellaisiin osiin, joihin on rajallinen pääsy maateitse. Köyhän maan ilmailun turvallisuus on kuitenkin ollut huonoa, koska koulutus ja huolto ovat olleet riittämättömiä.

Lisäksi maassa on maailman syrjäisimpiä ja hankalia kiitoratoja, joita reunustavat lumihuippuiset vuoret ja joille laskeutuminen on vaikeaa kokeneillekin lentäjille.

Paljon onnettomuuksia viime vuosina.

Euroopan unioni on kieltänyt kaikkien nepalilaisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n ilmatilaan turvallisuushuolien vuoksi.

Maaliskuussa 2018 yhteensä 51 ihmistä kuoli, kun US-Bangla Airlinesin kone syöksyi maahan lähellä Kathmandun kansainvälistä lentokenttää. Seuraavana vuonna kolme ihmistä kuoli, kun kone kaarsi ulos kiitotieltä kesken nousun ja osui kahteen helikopteriin. Onnettomuus tapahtui Luklan lentokentällä, joka on pääasiallinen kulkureitti Everestin alueelle ja jota pidetään yhtenä vaikeimmista lentokenttänä nousuille ja laskuille.

Niin ikään vuonna 2019 Nepalin matkailuministeri Rabindra Adhikari oli seitsemän kuolonuhrin joukossa, kun helikopteri syöksyi maahan Nepalin vuoristoisessa itäosassa.

Tässä kuussa Nepalin toinen kansainvälinen lentokenttä avattiin Bhairahawassa. Sen tarkoitus on hellittää ylikuormitettuun Kathmandun lentokenttään kohdistuvaa painetta.