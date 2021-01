Matteo Renzi ja Italian hallitus: Romuttaja ja rakentajat

Italian hallituskriisi tuli yllätyksenä myös italialaisille. Syyskuussa 2019 Demokraattisesta puolueesta eronneen Matteo Renzin Italia viva -puolue (Elävä Italia) on arvostellut joulukuun alusta lähtien Italian pääministeriä Giuseppe Contea. Ja Italia viva kuului parlamentin molemmissa kamareissa suppean enemmistön omaavaan hallituskoalitioon. Liisa Liimatainen

Siksi Renzin puolueen ero saattaa Italian keskustavasemmistohallituksen vaaraan, vaikka viikonlopun alussa Italian hallituksella on toivoa pelastua. Renzin teko on tuomittu niin laajasti, että parlamentista saattaa löytyä riittävästi hallituksen pelastamisesta kiinnostuneita parlamentaarikoita.

Matteo Renzin arvostelu on koskenut erityisesti hallituksen EU:n elpymissuunnitelman käyttöohjelmaa. Renzin mielestä siihen ei pitänyt ottaa ensinkään jo olemassa olevia projekteja, kuten Etelä-Italian rautatieyhteyksien modernisointia, vaan täysin uusia ohjelmia. Koska Italia saa EU:n elpymissuunnitelman varojen valtaosan ja koska Conten hallitus on pitänyt EU:n tukiohjelmaa omana voittonaan, Renzin arvostelu ei ollut perusteeton. Elpymissuunnitelman käyttöohjelma oli kiireessä tehty. Myös hallituskoalition tärkeimmän puolueen, Demokraattien mielestä Conten ohjelma oli heikko. Renzin ja Demokraattien ero on siinä, että jälkimmäiset eivät hyväksy Renzin tapaa toimia.

Conte on edelleen suosittu henkilö, mutta Renzin kannatus on pudonnut minimiin.

Koska Conten käyttösuunnitelma oli luonnos, sitä on muutettu, ja nyt se on hallituksen hyväksymä ohjelma, joka odottaa parlamentin hyväksyntää. Ja Renzi hyväksyy sen, että uusittu elpymisrahaston käyttösuunnitelma pidetään riidoilta suojassa.

Renzin ja hänen kahden ministerinsä ero on nimittäin yhdistänyt hallituskoalition muut jäsenet, jotka ovat leimanneet Renzin vastuuttomaksi peluriksi. Mielipidekyselyistä näkyy, että yli 70 prosenttia italialaisista ei ymmärrä, miksi hallitus joutui kriisiin. Giuseppe Conte on edelleen suosittu henkilö, mutta Renzin kannatus on pudonnut minimiin.

Italia saattaa säästyä hallituskriisiltä, koska parlamentista näyttää löytyvän riittävä määrä niin sanottuja ”rakentajia”. Italian parlamentin molemmissa kamareissa on aina ollut niin sanottu sekaryhmä. Niihin kuuluvat joko liian pienet parlamentaarikkojen ryhmät mutta myös yksittäiset, omasta ryhmästään eronneet edustajainhuoneen tai senaatin jäsenet. ”Rakentajiksi” kutsutaan nyt parlamentaarikoita, jotka ovat valmiita tukemaan hallitusta.

Mielenkiintoinen rakentajien edustaja on senaattori Riccardo Nencini, joka on pitänyt hengissä Italian sosialistipuolueen symbolia mutta mahdollisti myös sen, että Renzin Italia viva löysi paikan senaatissa. Oman ryhmän parlamentissa voivat nimittäin muodostaa vain ne puolueet tai listat, jotka ovat olleet ehdolla vaaleissa omalla nimellään. Koska Renzin ryhmä oli valittu Demokraattisen puolueen listoilta, Italia viva ei voinut muodostaa itsenäistä ryhmää, mutta Nencini otti heidät oman ryhmänsä jäseniksi. Nyt Nencini kutsuu poliitikkoja luopumaan ”kaksintaistelijoiden logiikasta” ja ilmoittaa kuuluvansa ”rakentajiin”.

Rakentaja-nimi on selvästi vastaus Renzille, joka esitteli itsensä jo vuosia sitten ”romuttajana”. Renzi tähtäsi vanhojen näkemysten ja rakenteiden romuttamiseen, mutta nyt hänet nähdään romuttajana, mutta sanan merkitys on muuttunut kielteiseksi.

Renzin yksimielinen tuomio sekä parlamentissa ja yhteiskunnassa johtuu siitä, että Italialla on edessä kaksi valtavaa tehtävää. Se on edelleen epidemian kourissa, sillä covid-19 on surmannut Italiassa viime keväästä lähtien yli 80 000 henkeä ja tartuttanut reippaasti yli kaksi miljoonaa italialaista. Tällä hetkellä tartunnan saaneita on yli puoli miljoonaa, ja kuolleitten päivittäinen luku vaihtelee 400 ja 600 välillä. Tilanteen vakavuuden vuoksi Italian pitää siksi keskittyä epidemian hoitamiseen ja rokotuksiin.

Talouden kentällä Italian keskuspankki kertoi, että italialaisten tulot ovat laskeneet vuoden 2020 viimeisen puoliskon aikana enemmän kuin koskaan viimeisen 20 vuoden aikana. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että hallitus on tukenut ilman tuloja jääneitä erilaisin toimin viime keväästä lähtien. Italian kansantuote henkeä kohti on supistunut 2020 vuoden ensimmäisten kuukausien aikana 8,8, prosenttia, kun sitä verrataan edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Ja maaliskuussa menee umpeen hallituksen päättämä, yrityksiä koskeva työntekijöiden erottamiskielto. Se merkitsee valtavaa määrää ilman tuloja jääviä italialaisia ja aivan varmasti yhteiskunnallisia levottomuuksia.

Hallitusrintamaa yhdistää myös tietoisuus Italian opposition luonteesta. Se koostuu suuruusjärjestyksessä: fasismin perintöä kantavasta Italian veljet -puolueesta, Donald Trumpin tunnuksia kantaneesta Matteo Salvinin Legasta ja Silvio Berlusconin Forza Italiasta. Jos tämä kolmikko saa hoitaakseen Italian sairaan talouden ja vastaa sekä italialaisten tarvitsemasta tuesta että EU:sta Italialle tulevista miljardeista, silloin Italian asiat ovat kehnoissa käsissä.