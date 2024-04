Matti Vanhanen syyttää Jani Mäkelää painostuksesta – Mäkelä: “Seison täysin kommenttini takana”

Eduskunnan entinen puhemies ja Suomen entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) on ottanut kantaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän viestipalvelu X:ssä kirjoittamaan päivitykseen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Ei helpota, kun virkamiehillä on tällaisia näkemyksiä, jotka eivät vie asioita eteenpäin, vaan ovat haitaksi. Paikka asenteen korjaamiselle, saa suorittaa, Mäkelä kirjoitti ja jakoi Iltalehden uutista.

Uutisessa valtiovarainministeriön osastojohtaja Mikko Spolander sanoo, että on vaikea nähdä muuta keinoa Suomen heikon julkisen talouden pelastamiseksi kuin kasvava maahanmuutto.

Vanhanen kirjoittaa Facebook-päivityksessään, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kritisoi ja vaati asenteen muutosta virkamieheltä, joka otti tehtäväänsä liittyen kantaa kansantalouden yhteen ydinkysymyksistä.

– Sama tapahtui viime vuonna kun saman puolueen varapuheenjohtaja kritisoi apulaisoikeuskansleria myös tämän virkaan liittyvän päätöksen sisällöstä, Vanhanen huomauttaa.

– Molemmat virkamiehet toimivat virkavastuulla ja viran tehtävän mukaan ja ovat valittuja tehtäväänsä määräajaksi. Mäkelän arvosteleman virkamiehen kausi päättyy ellei häntä nimitetä uudestaan, tämän hallituskauden aikana. Nimityksen esittelee PS:n puheenjohtajana toimiva valtiovarainministeri. Tällainen painostus sisältää sietämättömän piirteen eikä kerta kaikkiaan sovi suomalaiseen hallintoon, Vanhanen kirjoittaa.

Jani Mäkelä kommentoi Vanhasen Facebook-päivitystä ja omaa X-päivitystään Demokraatille näin:

– Vanhasella on on entisenä kansanedustajana oikeus ilmaista julkisesti mielipiteitä ja minulla on nykyisenä kansanedustajana oikeus ilmaista julkisesti mielipiteitäni.

Mäkelä ei katso syyllistyneensä painostukseen.

– En katso mitenkään toimineeni näin. Olen ilmaissut mielipiteeni ja sen takana seison.

– Seison täysin kommenttini takana.

Valtioneuvosto nimitti Mikko Spolanderin ministeriön kansantalousosaston osastopäällikön virkaan viisivuotiskaudeksi vuonna 2020.