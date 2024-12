“Me olemme vähän turhankin säikkyjä” – Orpo kommentoi kaapelivaurioita

Etelä-Suomessa havaitut kaapelivauriot aiheutuivat kaivutöistä, Poliisihallitus on kertonut. Poliisi ei epäile rikosta kummassakaan vauriossa. Johannes Ijäs Demokraatti

Suomen ja Ruotsin välillä on havaittu kaksi kaapelirikkoa, joiden kerrotaan tapahtuneen maa-alueella Suomessa valokuituyhtiö GlobalConnectin kaapeleissa. Tapahtumapaikat ovat Espoossa ja Vihdissä.

Muun muassa Aftonbladet kertoi aiemmin, että Suomen poliisi epäilisi asiassa rikosta. Myös Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin sanoi uutistoimisto TT:lle, että tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti ja että Suomen poliisi tutkisi tapahtunutta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi tänään medialle eduskunnassa, että hänen tämän hetken tietojensa perusteella näyttää siltä, että takana ei olisi sabotaasia tai mitään erikoista. Asiat ovat normaalisti selitettäviä.

– Minun mielestäni tämä on taas osoitus siitä, että meidän tapamme, että ensin selvitetään ennen kuin rynnätään johtopäätöksiin, on aivan oikea. Me olemme vähän turhankin säikkyjä nyt kaikessa mitä tapahtuu, tosin ymmärrettävästi, mutta emme me nyt ainakaan hallituksena tai itse omasta roolistani voi ryntäillä johtopäätöksiin.

Orpon mukaan ryntäily voisi antaa vain “jollekin toiselle” propaganda-aseita.

Ruotsissa kuitenkin reagoitiin nopeasti. Orpolta kysyttiinkin, oliko hänen näkemyksistään luettavissa kritiikkiä myös Ruotsin suuntaan.

– No, sanoisin vain, että näissä kannattaa malttaa mielensä, Orpo vastasi.

– Ymmärrän siinä mielessä, kun tämä aika on tällainen ja tässä on ollut näitä muitakin tapahtumia niin niihin voidaan vähän turhankin herkästi reagoida. Pääasia nyt on kuitenkin se, että näyttää siltä, että tässä ei ole mitään erityistä taustalla.

Muilla tapahtumilla Orpo viittasi viime kuussa tapahtuneisiin Suomen ja Saksan ja Ruotsin ja Liettuan välissä sijaitsevien merikaapelien katkeamisiin.