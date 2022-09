Media tivasi ministereiltä, miten sähkövähennys ja -tuki käytännössä auttaisivat kansalaisia – tämä niistä tiedetään nyt

Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu-huhtikuun osalta. Tämän lisäksi hallitus valmistelee muun muassa erillistä sähkövähennystä ja määräaikaista sähkötukea. Johannes Ijäs Demokraatti

Määräaikainen sähkövähennys toteutettaisiin hallituksen tiedotteen mukaan tuloveroon. Sähkötuki puolestaan kohdennetaan ihmisille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti.

Neljän kuukauden määräaikaisen sähkövähennyksen arvioitu vaikutus verotuottoon on 300 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi kerrotaan vähennyksen kohdentuminen muille kun suurituloisimmille veronmaksajille.

Myös sähkötukeen varataan 300 miljoonan euroa.

Hallituksen budjettiriihen tiedotustilaisuudessa media penäsi ministereiltä tarkennuksia juuri sähkövähennykseen ja sähköveroon.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi, että niitä, joilla on verotettavaa tuloa, autetaan verovähennyksen kautta. Tässä toimiva mekanismi olisi kotitalousvähennys, mutta se ei sellaisenaan toimi. Niinpä sen kylkeen aiotaan nyt luoda uusi sähkövähennys-mekanismi.

– Se olisi verovähennys, jonka voisi toteuttaa sähkölaskun suuruuden pohjalta kuitenkin niin, että siinä on omavastuuosuus ja yläraja, valtiovarainministeri selvensi.

Ajanjakso, johon verovähennys ajoittuisi, on Saarikon mukaan talven kylmimmät kuukaudet.

SÄHKÖTUKI TAASEN olisi palanen sosiaaliturvaa. Se olisi suunnattu kansalaisille ja kotitalouksille, joilla ei ole verotettavaa tuloa ja jotka eivät ole tähänkään asti voineet hyötyä kotitalousvähennyksestä.

– Näiden ihmisten turvaksi ja tueksi luodaan sosiaaliturvan uusi sähkötuki… Se todennäköisesti kohdistetaan tukena, joka maksetaan vastaavalla tavalla sähkölaskun suuruuden perusteella, Saarikko sanoi.

Kovin nopeasti tai varmasti kaikkein eniten tarvitseville kohdistuvaa tuen mallia ei kuitenkaan ole Saarikon mukaan mahdollista luoda.

Hän sanoi nyt tähdättävän siihen, että sähkövähennys- ja tuki voisivat astua voimaan vuoden vaihteessa ja niin, että verovähennys olisi hyödynnettävissä päivitettynä verokorttina jo ensi talvena.

Sähkötuki voisi Saarikon arvion mukaan tulla kyseeseen joidenkin satojentuhansien suomalaisten kohdalla.

– Kysymys voi olla vaikkapa takuueläkeläisestä, joka asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Vähennyksen ja tuen 300 miljoonan hintalappujen pääministeri Sanna Marin sanoi perustuvan valtiovarainministeriön virkakunnan arvioihin.

– Kaikki tarkentuu vielä jatkovalmistelussa.

Marin myös muistutti, että EU-komissio voi esittää jo ensi viikolla energiaministerien kokouksessa uusia toimia, joilla sähkön hintaa saataisiin alaspäin. Syntyikin käsitys, että sähkövähennystä ja -tukea valmistellaan myös varmuuden vuoksi, jollei EU-tason ratkaisut ala helpottaa sähkön hintapainetta.

MEDIA KYSYI myös, miksei tukia alettu valmistella jo keväällä.

– Kysymys kuvaa sitä, miten nopeasti tämä tilanne on kehittynyt. Keväällä kaikkien huomio oli polttoaineen hinnannousussa, Annika Saarikko vastasi.

Saarikon mukaan tilanne Suomessa on ollut hyvä sähkön saatavuuden, toimitusvarmuuden ja hinnan suhteen. Nyt ollaan kuitenkin ennennäkemättömässä tilanteessa. Valtiovarainministeri sanoi, että tilanteen rajuus ja kohtuuttomuus on ilmennyt tässä mittakaavassa vasta aivan viime viikkojen aikana.

– Suomalaisille on selkeää ja varmaa tämän budjettiesityksen pohjalta, että kaikkien sähkölaskuja maksavien arvonlisäverotusta lasketaan 10 prosenttiin talvikuukausien ajaksi.

Saarikko ennakoi, että jo parin viikon päästä hallituksella on tarjota nyt annettua tarkempaa tietoa verovähennyksestä ja sähkötuesta ja tiivisti vielä, että niistä on apua etenkin, jos kotitaloudella on kovahintainen sähkösopimus tai sähkölämmitteinen talo.

MINISTEREILTÄ TIEDUSTELTIIN myös, miksei kansalaisia kehoteta säästämään sähköä ja miksei myös siihen etsitty riihessä keinoja.

Pääministeri Sanna Marin huomautti, ettei valtio tule ihmisten avuksi niin, että kallistuvat hinnat kompensoitaisiin 100-prosenttisesti.

– Tulemme avuksi, jotta jokainen suomalainen tästä selviäisi. Sanoisin, että paras kannustin säästää sähköä tai tehdä energiatehokkuustoimia tulee rahan kautta. Mikäli sähkölaskut esimerkiksi kallistuvat sillä tavalla, kuten nyt epäilemme ja varaudumme, kyllä raha saa ihmiset sähköä säästämään.

Saarikkokin alleviivasi, että sähkövähennyksen ja -tuen mallit perustuvat omavastuuseen. Kansalaisilla itsellään on ensisijainen vastuu ja valtio tukee ja auttaa.

Hallitus suosittaa, että energiayhtiöt myöntävät poikkeuksellisissa energiakriisin oloissa tavanomaista pidempiä maksuaikoja suuria laskuja saaneille kuluttaja-asiakkailleen hyvää perintätapaa koskevan ohjeen mukaisesti.

HALLITUS ALOITTAA myös niin kutsutun windfall-veron valmistelun. Se suitsisi sähköyhtiöiden ylisuuria tuottoja energiakriisin oloissa.

– Se on valtavan vaativa kokonaisuus ottaen huomioon sellaiset yhtiöt, jotka tuottavat sähköä myös suoraan tuotantoon ja myös siksi, että me emme halua, että uusiutuvan energian investoinnit Suomessa pysähtyvät, Annika Saarikko sanoi.

Tiettävästi keskustassa ei ole kovin suurta halua windfall-veron toteuttamiseen.

Saarikko totesi riihen tiedotustilaisuudessa kuitenkin, että sille on perusteensa oikeudenmukaisuuden nimissä sähköyhtiöiden saadessa nyt isoja voittoja.

– Veron valmistelu ottaa varmasti aikansa. Olemme kuitenkin nyt sitoutuneet käymään tämän huolellisesti läpi. On myös mahdollista, että tämänkaltaiset suunnitelmat etenevät EU-tasolla, Saarikko sanoi.

Siksi hänenkin mukaansa on myös seurattava, millaisia ratkaisuja EU-tasolla tehdään.

Pääministeri Sanna Marin sanoi, että EU-komissio esittää jo ensi viikolla energiaministerien kokouksessa uusia toimia, joilla voitaisiin esimerkiksi kerätä rahoitusta ohjattavaksi kotitalouksien, kansalaisten ja yrityksien tilanteen helpottamiseksi.