Mediat: Britannia palaa Erasmus-opiskelijavaihtoon

Britannia on palaamassa osaksi EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmusta vuonna 2027. Asiasta kertovat brittimediat BBC , Telegraph ja Guardian .

Britannia ilmoitti jättävänsä vaihto-ohjelman noin viisi vuotta sitten osana eroaan EU:sta.

Medioiden mukaan Britannian hallituksen odotetaan ilmoittavan asiasta virallisesti keskiviikkona.

Pääministeri Keir Starmer oli vihjannut jo toukokuussa, että jonkinlainen nuorille tarkoitettu vaihto-ohjelma voisi olla osa Britannian ja EU:n välistä uutta sopimusta.

MAAN PALAAMISESTA Erasmus-ohjelmaan on saatu sovittua osapuolten kesken ja brittiopiskelijat voisivat osallistua ohjelmaan ilman ylimääräisiä maksuja tammikuusta 2027 alkaen, kertoo Guardian lähteidensä pohjalta.