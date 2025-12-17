Tiede ja teknologia
17.12.2025 06:21 ・ Päivitetty: 17.12.2025 06:21
Mediat: Britannia palaa Erasmus-opiskelijavaihtoon
Britannia on palaamassa osaksi EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmusta vuonna 2027. Asiasta kertovat brittimediat BBC, Telegraph ja Guardian.
Britannia ilmoitti jättävänsä vaihto-ohjelman noin viisi vuotta sitten osana eroaan EU:sta.
Medioiden mukaan Britannian hallituksen odotetaan ilmoittavan asiasta virallisesti keskiviikkona.
Pääministeri Keir Starmer oli vihjannut jo toukokuussa, että jonkinlainen nuorille tarkoitettu vaihto-ohjelma voisi olla osa Britannian ja EU:n välistä uutta sopimusta.
MAAN PALAAMISESTA Erasmus-ohjelmaan on saatu sovittua osapuolten kesken ja brittiopiskelijat voisivat osallistua ohjelmaan ilman ylimääräisiä maksuja tammikuusta 2027 alkaen, kertoo Guardian lähteidensä pohjalta.
Lehden lähteet kertovat, että Britannian yliopistoissa Erasmus-ohjelman kautta opiskelevat EU-kansalaiset voisivat jatkossa saada alennusta lukukausimaksuunsa.
Yhdestä lukuvuodesta joutuisi vastedes maksamaan enintään noin 9 500 puntaa eli vajaat 11 000 euroa.
BRITANNIA hylkäsi Erasmus-ohjelman Brexitin jälkeen, kun silloinen pääministeri Boris Johnson sanoi, ettei ohjelma tarjonnut enää rahalle vastinetta.
Erasmuksen sijaan Britannia tarjosi omaa Turing-ohjelmaansa, jonka kautta on niin ikään rahoitettu opiskelijavaihtoja ympäri maailman.
Vuonna 1987 perustettuun Erasmus-ohjelmaan on osallistunut sen lähes 40-vuotisen historian aikana yhteensä yli 18 miljoonaa ihmistä, kerrotaan ohjelman verkkosivuilla.
EU:n hallinnoima ohjelma edistää yliopistojen ja korkeakoulujen välistä tiiviimpää yhteistyötä kaikkialla Euroopassa.
Britannian paluusta vaihto-ohjelmaan on kertonut Suomessa aiemmin Yle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.