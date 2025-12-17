Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

17.12.2025 06:21 ・ Päivitetty: 17.12.2025 06:21

Mediat: Britannia palaa Erasmus-opiskelijavaihtoon

iStock
Opiskelijoita Oxfordin Balliol Collegessa.

Britannia on palaamassa osaksi EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmusta vuonna 2027. Asiasta kertovat brittimediat BBC, Telegraph ja Guardian.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Britannia ilmoitti jättävänsä vaihto-ohjelman noin viisi vuotta sitten osana eroaan EU:sta.

Medioiden mukaan Britannian hallituksen odotetaan ilmoittavan asiasta virallisesti keskiviikkona.

Pääministeri Keir Starmer oli vihjannut jo toukokuussa, että jonkinlainen nuorille tarkoitettu vaihto-ohjelma voisi olla osa Britannian ja EU:n välistä uutta sopimusta.

MAAN PALAAMISESTA Erasmus-ohjelmaan on saatu sovittua osapuolten kesken ja brittiopiskelijat voisivat osallistua ohjelmaan ilman ylimääräisiä maksuja tammikuusta 2027 alkaen, kertoo Guardian lähteidensä pohjalta.

Lehden lähteet kertovat, että Britannian yliopistoissa Erasmus-ohjelman kautta opiskelevat EU-kansalaiset voisivat jatkossa saada alennusta lukukausimaksuunsa.

Yhdestä lukuvuodesta joutuisi vastedes maksamaan enintään noin 9 500 puntaa eli vajaat 11 000 euroa.

BRITANNIA hylkäsi Erasmus-ohjelman Brexitin jälkeen, kun silloinen pääministeri Boris Johnson sanoi, ettei ohjelma tarjonnut enää rahalle vastinetta.

Erasmuksen sijaan Britannia tarjosi omaa Turing-ohjelmaansa, jonka kautta on niin ikään rahoitettu opiskelijavaihtoja ympäri maailman.

Vuonna 1987 perustettuun Erasmus-ohjelmaan on osallistunut sen lähes 40-vuotisen historian aikana yhteensä yli 18 miljoonaa ihmistä, kerrotaan ohjelman verkkosivuilla.

EU:n hallinnoima ohjelma edistää yliopistojen ja korkeakoulujen välistä tiiviimpää yhteistyötä kaikkialla Euroopassa.

Britannian paluusta vaihto-ohjelmaan on kertonut Suomessa aiemmin Yle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
17.12.2025
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU