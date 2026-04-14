14.4.2026 11:56 ・ Päivitetty: 14.4.2026 11:56

Mediat: Iran ja Yhdysvallat harkitsevat uusia neuvotteluja tällä viikolla ennen aselevon umpeutumista

Reutersin mukaan neuvotteluja ehdotetaan pidettäväksi Pakistanin Islamabadissa.

Yhdysvallat ja Iran harkitsevat uuden neuvottelukierroksen järjestämistä tällä viikolla. Tarkoitus on järjestää neuvottelut ennen ensi viikon keskiviikkoa, jolloin kahden viikon aselevon on määrä umpeutua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoivat tiistaina uutistoimistot Reuters sekä Bloomberg useisiin omiin lähteisiinsä nojaten. Reutersin mukaan myös neuvottelujen toinen kierros järjestettäisiin Pakistanissa ja ehdotus valtuuskuntien lähettämisestä pääkaupunki Islamabadiin on jo lähetetty molemmille osapuolille.

Yhdysvallat ja Iran sopivat aselevosta viime viikolla, mutta neuvottelujen ensimmäinen kierros viikonloppuna Islamabadissa päättyi erimielisyyksiin.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maanantaina Valkoisessa talossa, että Iranista olisi otettu yhteyttä ja ilmaistu halua jatkaa neuvotteluja.

Trumpin ilmoituksen jälkeen öljyn hinta lähti laskuun ja osakkeet nousuun.

Helmikuun lopulla Yhdysvaltojen ja Israelin iskuilla Iraniin käynnistynyt sota on vaatinut jo tuhansia kuolonuhreja Lähi-idässä, vahingoittanut infrastruktuuria ja häirinnyt energiakuljetuksia Persianlahdella.

